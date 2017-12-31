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Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - "Maalesef 2017 yılı sevinçten çok acılarla, huzurdan çok çatışmalarla tarihteki yerini aldı. Umutlar karamsarlığa, beklentiler hayal kırıklığına dönüştü" - "Yeni bir yıla girerken bunun muhasebesini iyi yapmalı, inancımız doğrultusunda daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız"

Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Maalesef 2017 yılı sevinçten çok acılarla, huzurdan çok çatışmalarla tarihteki yerini aldı. Umutlar karamsarlığa, beklentiler hayal kırıklığına dönüştü. Yeni bir yıla girerken bunun muhasebesini iyi yapmalı, inancımız doğrultusunda daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2018'in bütün insanlık için huzur ve barış yılı olmasını temenni etti.

"Geride bıraktığımız yılı unutturacak güzelliklere vesile olması dileğiyle 2018 yılının insanlık için, özellikle vatandaşlarımız için güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, daha güzel bir geleceğin ancak geçmişin muhasebesiyle mümkün olacağını belirtti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Maalesef 2017 yılı sevinçten çok acılarla, huzurdan çok çatışmalarla tarihteki yerini aldı. Umutlar karamsarlığa, beklentiler hayal kırıklığına dönüştü. Yeni bir yıla girerken bunun muhasebesini iyi yapmalı, inancımız doğrultusunda daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız. Temennimiz ve duamız odur ki 2018 yılı bütün insanlık için daha güzel bir dünyanın vesilesi olsun."

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