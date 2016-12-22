'Karlov suikastının arkasındakiler ortaya çıkarılacak'

RİYAD (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastının arkasındaki kişiler ve bağlantıların ortaya çıkarılacağını belirtti.



Suudi Arabistan destekli Ukaz gazetesine konuşan Kurtulmuş, bu "alçak saldırı"nın Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri tahrip etmeye yönelik olduğunu ifade ederek, "Suikasta ilişkin araştırma ve soruşturmalar, son noktaya kadar devam edecek. Soruşturma sadece suikastın failini değil, saldırının arkasındaki kişiler ve talimat verenleri de kapsıyor. Karlov suikastının arkasındaki kişiler ve bağlantılar ortaya çıkarılacak." dedi.



Kurtulmuş, 2015'ten bu yana PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün aralarında bulunduğu pek çok terör örgütünün, Türkiye'ye savaş açtığını, bu örgütlerin belli aralıklarla Türkiye aleyhinde saldırı düzenlemek üzere birlikte hareket ettiğini aktardı.



Rus uçağının düşürülmesi olayına işaret eden Kurtulmuş, "Olaydan sonra uçağın düşmesine, orduda FETÖ'ye bağlı komutanların sebep olduğunu anladık. Karlov suikastını düzenleyenlerin de aynı örgütle bağlantıları bulunuyor." diye konuştu.



"Bu olay, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve güçlü dayanışmayı tahrip edemeyecek." diyen Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğini ancak Suriye dosyasında bazı ihtilaflı noktaların olduğunu dile getirdi.



Halep'te ölen insanlık



Kurtulmuş, insanlık ve uluslararası toplumun Suriye'de başarısız olduğunu söyleyerek, "Halep'te sadece Halep halkı değil insanlık da ölüyor." ifadesini kullandı.



Suriye devriminin ikinci yılından itibaren büyük güçlerin bölgede yer aldığını ve Suriye topraklarında vekilleri aracılığıyla savaştığını kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Silahlandırılan bazı gruplar ve desteklenen bazı örgütler bulunuyor. Bu ülkede, en az 600 bin masum Suriye vatandaşı öldürüldü. Bu nedenle çatışmalara son vermemiz gerekiyor. Suriyelileri onların iradesi dışında bir çözüme zorlayamayız. Biz Suriye halkının yanında yer alıyoruz. Rusya ve ilgili ülkelerle uygun çözümler bulacağımızı temenni ediyoruz."



Kurtulmuş, Suriye'nin geleceğine ilişkin Beşşar Esed'in yer alıp almaması konusundaki kararın, Suriye halkına ait olduğunu ifade ederek, "Esed'in kalıp kalmayacağına karar verecek olan Suriye halkıdır. Ancak sorun şu ki, çok fazla suç işlemiş bu rejim, böyle bir kararı kabul etmez." diye konuştu.



Kahire-Ankara ilişkileri



Türkiye'nin, demokrasi, halkın devlet ve hükümetten yana yaptığı seçimlerinin yanında yer aldığını belirterek, "Mısır hükümetinden uzak olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak Mısır halkı, Türk halkının kardeşidir." şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, Türkiye'nin bazı temel şartları olduğuna işaret ederek, Mısır hükümetinin özellikle siyasiler hakkında verilen idam kararları başta olmak üzere 30 Haziran 2013 olayları sonrasındaki uygulamalarından geri adım atmasının bu şartlar arasında yer aldığını aktardı.



Bu dönemde siyasiler hakkında alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Mısır'ın önceki dönemlerine dönmesini temenni ediyorum. Bu gerçekleştiğinde Türkiye de eski ilişkilerine dönecektir." diye konuştu.





