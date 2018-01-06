KASTAMONU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye bugün her şeye rağmen eğer Suriye, Irak, İran, Mısır, Libya, Tunus değilse bunu laik, demokratik cumhuriyete borçluyuz." dedi.

Ağbaba, partisinin Kastamonu 36. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019'a giderken umutlu olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini öne süren Ağbaba, "Türkiye bugün her şeye rağmen eğer Suriye, Irak, İran, Mısır, Libya, Tunus değilse bunu laik, demokratik cumhuriyete borçluyuz. Eğer Türkiye'de Suriye gibi insanlar mezheplerinden dolayı katledilmiyorsa, etnik kimliklerinden dolayı öldürülmüyorsa, 10 yaşında, 12 yaşında küçücük kızlar köle pazarında cariye diye satılmıyorsa bunu bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce farklı siyasi görüşteki insanların adalet için İstanbul'a yürüdüğünü belirten Ağbaba, "Ankara'da 15 Haziran'da 'Ben yürüyorum' diyen bir insanın arkasında farklı siyasi görüşlerde, milliyetçisi, sosyalisti, solcusu, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Türkiye'nin tamamı adalet için bir araya gelerek 432 kilometre yol katetti. Türkiye ve dünya hem 16 Nisan'da hem adalet yürüyüşünde gördü ki Türkiye birden büyüktür." diye konuştu.

Ağbaba, birlik beraberliğin sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bize düşen görev el ele, kol kola vermek. İçimizdeki sorunları bir tarafa bırakacağız. Buradan birlik içerisinde çıkacağımıza inanıyorum. 2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen, onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan hiç kuşku duymayın." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bahçeli oy oranını korumak için formüller arıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de genel seçimlerin referandum havasında yapılması gerektiğini anlatarak, "Referandum öncesinde Anayasa Mahkemesini, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını konuşalım derken nasıl birileri 'Ey Kılıçdaroğlu' deyip seçimi genel seçime dönüştürerek kazanmaya çalıştı, bizim de önümüzdeki seçimi referanduma dönüştürmek boynunun borcu. Kendilerini Kaf Dağı'nda görseler de karşılarında güçlü bir iradeyle karşılaştılar." dedi.

Seçim barajının düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunun Özel, şunları söyledi:

"Bizim inancımız karşısında eskilerin baraj savunucuları, 'Barajı düşürelim' diyor. Kamuoyu araştırmalarında oyları yüzde 8 çıkınca '7 olsun', 6 çıkınca 'Baraj 5 olsun' diyorlar ama barajı düşüremezler. MHP'nin oyları 80'den 40'a, 40'tan 33'e düştü. Devlet Bahçeli oy oranını korumak için formüller arıyor. 'Oraya da basacaksın, buraya da basacaksın, bir şekilde bana da basmış olacaksın' diyor. Bunun adına da 'cumhur ittifakı diyeceğiz' diyor. Cumhur ittifakı dediğin şey Cumhuriyet'e sahip çıkmaksa biz onu 16 Nisan'da kurduk. Sen sarayla birlikte 'S' ittifakı kurdun zaten. Sarayın yancısısın."

Önümüzdeki seçimlerin çok önemli olduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Her şey bir yana, tabii o kadar kolay olmayacak.16 Nisan'daki ruhu yakalamak lazım. Karşımızda ilkokul matematiği olan, OBEB yöntemi ile ülkeyi yöneten biri var. OBEB, ortak bölenlerin en büyüğü demek. Sağcı olur, solcu olur. Alevi olur, Sünni olur. En son nikahını belediye personeline kıydıranla imama kıydıranlar oldu. Bu şekilde insanları kutuplaştırıyor, bölüyor. Bugüne kadar başarılı olduğu bir yöntem ama ilkokulda bir de OKEK var. OKEK de ortak katların en küçüğü demek. Birileri ortak bölenlerin en büyüğü ise bununla mücadele etmenin yöntemi, ortak katların en küçüğünde bir araya gelmek. Biz referandumda trafoya kedi girecek diye korkuyorduk, ana trafoya kaplan soktu namussuzlar. Her şeye rağmen bir arada durmayı başardık. OKEK'in en küçüğü olan adalet için adalet yürüyüşü yaptık."

- "Göğsünü kabartacak olan biziz"

Özel, CHP'nin ülkenin temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ten, CHP'den 900 KİT kalmış. Bunlar sata sata bitirdiler. Başarı hikayesi dedikleri, dededen babadan kalan helal mirası haramzedelerle yemek oldu. Bugün geldiğimiz noktada bir başarı hikayesi deniyorsa buna göğsünü kabartacak olan biziz." diye konuştu.

Terör örgütleri ile hiçbir zaman bağlarının olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Bunlar terör örgütleri ile beraber' diyorlar. Terör örgütleriyle beraber demesi, 'Ben CHP'ye söyleyecek söz bulamadım' demektir. Onlara 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden terörist çıkmaz' deyin. Onlara 'Sevr'i yırtıp Lozan'ı yapan İsmet Paşa'nın partisinden terörist çıkmaz' deyin. Onlara 'Kıbrıs'a Türk bayrağını diken Ecevit'in partisinden terörist çıkmaz' deyin."



