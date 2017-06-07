Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Katar ve bazı Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme olarak gözüküyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen'in başını çektiği 7 körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesmelerine değindi.

Katar'ı hedef alan açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, Ortadoğu'da bir oyun oynandığını ve bunun altında nelerin yattığını partisinin yıllardır söylediğini bildirdi.

Karamollaoğlu, "Bizi dünden beri en çok üzen hadise, aniden Körfez'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn dahil olmak üzere 7 ülkenin Katar'ı hedef alan bir açıklama yapmaları, Katar ile olan bütün münasebetlerini kesmeleri, hava sahasını Katar uçaklarına kapatmaları ve bunu da İran ile olan münasebetlerine bağlamaları. Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme olarak gözüküyor." diye konuştu.

Bölgeye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin bir takım maksatları olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, bu durumun şu an iyice su yüzüne çıktığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dış seyahatini Suudi Arabistan'a yaptığını ve bir takım anlaşmaların yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, bölgede yaşanan krizlerin bu ziyaretin hemen arkasından meydana geldiğine dikkati çekti.

Karamollaoğlu, bu kapsamda bölge ülkelerinin yöneticilerine önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Böyle bir gelişme karşısında, gerek Türk hükümetinin gerek Katar'ın gerekse İran'ın sağduyulu bir yaklaşım göstermesine ihtiyaç var." dedi.

İran Meclisi ve rahmetli Humeyni'nin türbesine yapılan saldırılara da değinen Karamollaoğlu, bu tür terör olaylarını nerede meydana gelirse gelsin şiddetle kınadıklarını kaydetti.