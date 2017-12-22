Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Kavakcı, down sendromlu Filistinli Muhammed'i kabul etti

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: - "İnşallah Muhammed'i uzun seneler burada kardeşimiz, evladımız olarak ağırlamayı arzu ediyoruz" - "(Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi) Bir ülkenin kabadayılığıyla, zorbaca baskısıyla ve tehditleriyle, güçlünün güçsüzü ezme anlayışıyla hareket etmesinin bir işe yaramadığını gördük. Dünya ülkeleri bir araya gelip Amerika'ya dersini vermiş oldu"

Kavakcı, down sendromlu Filistinli Muhammed'i kabul etti

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

Kavakcı, AK Parti Genel Merkezi'nde Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Türkiye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ile annesi Vecihe ve babası Halil İbrahim et-Tavil ile görüştü.

Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettiği Muhammed ve ailesiyle Rabia işareti yaparak, hatıra fotoğrafı çektiren Kavakcı, Filistin'de Kudüs için mücadele ederken çirkin, haksız ve insan haklarına uymayan bir şekilde gözaltına alınarak, hapse atılan Muhammed'i kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Muhammed ve ailesinin Türkiye'nin ilgisinden memnun olduklarını söylediğini aktaran Kavakcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin ve dünya mazlumları için verdikleri mücadeleden duydukları mutluluğu da ifade ettiler. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı arzu ediyor Muhammed. Cumhurbaşkanımız da bu konuda onları destekliyorlar. İnşallah Muhammed'i uzun seneler burada kardeşimiz, evladımız olarak ağırlamayı arzu ediyoruz. O, güzel bir insan, güzel bir evladımız. Bundan sonra da inşallah Türkiye'de misafirimiz olacak, ev sahibi olacak hatta." diye konuştu.

- "Amerika'ya dersini vermiş oldular"

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin olarak alınan neticenin mutluluk verici olduğunu bildiren Kavakcı, "Bir ülkenin kabadayılığıyla, zorbaca baskısıyla ve tehditleriyle, güçlünün güçsüzü ezme anlayışıyla hareket etmesinin bir işe yaramadığını gördük. Dünyanın ülkeleri bir araya gelip Amerika'ya dersini vermiş oldular. Amerika ve İsrail bundan sonra ümit ediyorum ki derslerini almış bir şekilde gerçekten dünya barışı için hareket ederler, adım atarlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu netice, dünyanın 5'ten büyük, birden de zaten büyük olduğunu gösterdi." diyen Kavakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu açıdan da çok mutluyuz. Türkiye olarak biz dünyadaki bütün mazlumların hakları için mücadele eden bir ülke konumuna geldiğimiz için ve bu hak mücadelesi konusunda liderliği yapan bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için çok şanslıyız."

Kabulde, AK Parti İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de hazır bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza KavakcıDown Sendromlu Filistinli Muhammed Et-Tavil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5