Kentsel dönüşümü kurtaran öneri

Başta inşaat firmalarının doğru fizibilite yapmamaları olmak üzere değişik nedenlerden dolayı hayal kırıklığı yaratan kentsel dönüşüm meselesinde yeni bir dönem başlatacak olan öneri ile ilgili Ali Kılıç şunları söyledi:



“Kentsel dönüşüm bir türlü istenen şekilde gitmiyor. Oya bunu yapmalıyız, yapmak zorundayız. Büyük depremden bu yana neredeyse 20 yıl geçti. Her gün yeni bir deprem haberi ile karşılaşıyoruz. Deprem öldürmez kuralına uygun yapılmayan evler öldürür diyoruz. Ama bu evlerin değişmesi adım atamıyoruz. Vatandaş atılan adımlara güvenmiyor. Bu işi kökten çözmek mümkün. Biz önümüzdeki dönem Maltepe’de bunu başlatıyoruz. Bina bitirme sigortası uygulamasını başlatıyoruz. Firmanın verdiği sözde sapma olursa, vatandaş mağdur olmayacak, inşaat aksamayacak, hemen sigorta devreye girecek ve evlerin zamanında bitmesini sağmayacak. Böylece sisteme güven gelecek. Vatandaş kentsel dönüşe daha sıcak bakacak. Kentleri temize çekmek daha kolay olacak.”



Sistemi Maltepe uyguladıktan sonra Ankara'ya da anlatacaklarını belirten Ali Kılıç “böylece bizim önerimizle kentsel dönüşüm konusundaki sıkıntı aşılacak, yerinde dönüşüm gerçekleşecek ve sistem başarısızlıktan kurtulacak” dedi.