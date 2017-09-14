Kerkük Valisi Kerim'in azledilmesi

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak'ta bir etnik ve mezhep çatışmasının başlamasından endişe duyduğunu belirterek, "Kerkük konusunda Kerim ve Barzani'nin, provokatif ve sorumsuz adımları, Irak'ın geleceğini bir iç savaşa doğru sürüklüyor." dedi.

Yılmaz, Irak Meclisince, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azledilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kerim'in, Irak anayasasına aykırı şekilde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını Kerkük'te etnik yapıların hassasiyetini dikkate almadan resmi makamlara astığını anımsatan Yılmaz, bunun üzerine Türkmenler'in Irak idare mahkemesine başvurduğunu söyledi. Yılmaz, mahkemenin, Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılabileceğini, bunun dışındaki bayrakların asılmasının gayrimeşru olduğunu karara bağladığını belirtti.

Yılmaz, Necmettin Kerim'in ise bu kararı tanımayacağını açıkladığını, bunun da tuhaf bir durum olduğunu ifade etti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Irak anayasasına, uluslararası hukuka ve kendi anayasasına aykırı olarak bağımsız referandumu yapma kararı alınca, bu referandumu sadece IKBY sınırlarında değil Kerkük'te de yapacağını ilan ettiğini anlatan Yılmaz, Kerim'in de Kerkük vilayet meclisinde referanduma katılma kararı çıkardığını anımsattı.

Irak parlamentosundan 144 milletvekilinin, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye, Kerim'in görevden alınması için yazı yazdığına dikkati çeken Yılmaz, bunun üzerine Irak Meclisinde de Kerim'in görevinden azledildiğini dile getirdi.

-"Suriyeleştirecek, Yemenleştirecek..."

Yılmaz, Kerkük konusunda Kerim ve Barzani'nin, provokatif ve sorumsuz adımlarının, Irak'ın geleceğini bir iç savaşa doğru sürüklediğini vurgulayarak, bu gelişmelerin olacağını da daha önce söylediğini ve uyardığını ifade etti. Yılmaz, "Kürt milliyetçiliğine oynayan ve içeride kendi konumunu sağlamlaştırmaya çalışan Barzani'nin bu olayları teşvik ettiğini" belirtti.

Bundan sonra Irak'ta bir etnik ve mezhep çatışmasının başlamasından endişe duyduklarını vurgulayan Yılmaz, "Arap, Kürt, Türkmenleri içine alacak, daha sonra bölgedeki tüm kuvvetlerin oraya yığılmasına yol açacak, bölgeyi Suriyeleştirecek, Yemenleştirecek bir siyasi gelişmenin kesinlikle karşısında olduklarını" bildirdi.

Yılmaz, bunların, "başta Kürt kardeşlerine zarar verecek önemli bir konu olduğunu" dile getirerek, böyle tek taraflı, sorumsuz adımların Irak'ın geleceğini karanlık bir noktaya götüreceğini söyledi.

Zaman varken referandumdan vazgeçilmesini isteyen Öztürk Yılmaz, bölgede kan, gözyaşı ve barut kokusunun bitmediğinin altını çizdi.

Yılmaz, "Herkesin sorumlu olması lazım. Siyaset sorumlu davranabilmek, dengeleri gözetebilmek, akıllı davranabilmektir. Akılsız, provokatif adımlar kimseye yarar sağlamayacaktır. Endişemiz Irak'ta, Suriye benzeri iç savaşın tekrar başlaması, bölgede bütün yabancı kuvvetlerin ve ülkelerin buraya yerleşmesiyle sonuçlanacak taşeronlaştıracak, köleleştirecek, sömürüye açacak bir noktaya gitmesidir." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin duyarlı davranması gerektiğini belirterek, hükümetin de bütün bu gelişmelerle ilgili Mecliste bilgi vermesini istedi.















