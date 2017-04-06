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Kervanların uğrak yeri Alarahan artık turistleri ağırlıyor

Selçuklular döneminde kervanların uğrak yeri olan Alanya'daki Alarahan ile bunların güvenliğini sağlamak için sarp tepeye inşa edilen Alara Kalesi, manzarası ve mimari yapısıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kervanların uğrak yeri Alarahan artık turistleri ağırlıyor

ANTALYA (AA) - Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Selçuklular döneminde ticaretin merkezi olan Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alarahan ile buraya gelen kervanların güvenliğini sağlamak için sarp tepeye kurulan Alara Kalesi artık turistlere ev sahipliği yapıyor.

Turizm merkezi Antalya, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi ve mimari yapıları bünyesinde barındırıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde yapımına başlanan, Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1232'de yeni bölümler eklenen Alara Kalesi ve yakınındaki Alarahan da mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

Selçuklular zamanında birçok kervanın uğrak yeri olan, Osmanlı Devleti döneminde medrese olarak kullanılan Alarahan ile Alara Kalesi artık turistleri ağırlıyor.

Otobüslerle geldikleri hanın yanında develere binen turistler, Alara Çayı'nın kenarındaki kaleye ulaşıyor. Bir bölümü karanlık olan tünelden 120 basamakla kaleye çıkan turistler, buradan bölgenin manzarasını izliyor.

Alanya'ya 37 kilometre uzaklıktaki kale ile han, kentte turizmi "deniz, kum, güneş üçgeninden" kurtararak 12 aya yaymayı amaçlayan valiliğin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında değerlendiriliyor.

Antalya Valiliği, tanıtım çalışmalarında Alara Kalesi ve Alarahan'a da yer vererek, daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesini hedefliyor.

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Alara KalesiAlarahanIpek YoluSelçuklular DönemiTürkiye
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