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Kılıçdaroğlu 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü'ne katıldı

- Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü'ne katıldı - Kılıçdaroğlu: - "Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır, bütün Türkiye'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye'yi emanet ettiler" - "Eğer bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa bu güzel Türkiye'de hepimiz adalet içinde beraber yaşamalıyız. Bu güzel Türkiye'de hepimiz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız. Adalet Kurultayı'mızın teması da budur"

Kılıçdaroğlu 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü'ne katıldı

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanından "57. Alaya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.
Kurultayın ikinci gününde Kocadere köyü kamp alanı içerisinde konakladığı karavandan sabahın erken saatlerinde çıkan Kılıçdaroğlu, alanda dağıtılan "buğday aşı" çorbasından içerek, 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü'nü başlattı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. 6 kilometrelik mesafeyi yaklaşık bir saatte kateden Kılıçdaroğlu, Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelen koydu, saygı duruşunda bulunuldu.
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 57. Alay'ın yürüdüğü yoldan yürüdüklerini belirtti.
Savaş yıllarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"57. Alay, sabah kalktılar, buğday çorbasını içtiler, şekersiz üzüm hoşafıyla ve yarım ekmekle sabah kahvaltılarını yaptılar ve bugün geldiğimiz yoldan buraya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlara 'Ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum' dedi ve 57. Alay bu topraklarda son buldu. Hayatlarını bu topraklar için verdiler, bayrakları için verdiler. Anneleri babaları çocukları torunları ve bu ülkenin geleceği için verdiler. 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyen Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır, bütün Türkiye'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye'yi emanet ettiler. Çanakkale destanı Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bize anlattı ve bir başka destanı yazdı. O destan Kurtuluş Savaşı destanıydı. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başladı ve 30 Ağustos'ta Türkiye bağımsızlığını bir anlamda düşmanları denize dökerek kazandı. Tarihimizi iyi bilmeliyiz."
- "Hepimiz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız"
Kılıçdaroğlu, bu topraklar için canlarını verenlere çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Eğer bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa bu güzel Türkiye'de hepimiz adalet içinde beraber yaşamalıyız. Bu güzel Türkiye'de hepimiz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız. Adalet Kurultayı'mızın teması da budur. Mehmetçiklerimizi anladık, andık, komutanlarımızı andık. Onların yaşadıkları, savaştıkları topraklarda sabah yine onların kalktığı saatlerde kalktık. Onların içtiği çorbaları içtik. Onların içtikleri hoşafları içerek, buralara geldik. Evet biz bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Onlar hayatlarını verdiler, bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi vermeliyiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Benimle beraber bu yürüyüşe katılan bütün arkadaşlarıma, hayatını veren erine, komutanına yine şükran borçluyuz. Onları her zaman her yerde her ortamda saygıyla minnetle şükranla anacağız. Allah rahmet eylesin diyoruz hepsine."
Bu arada, Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, savaş yıllarında askerlere öğün olarak verilen "tayın" ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
CHPnin Adalet Kurultayıçanakkale
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