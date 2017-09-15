Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmeye CHP Genel...

Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine, yararlı bir görüşme gerçekleştiğini belirterek, konuk bakanın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu "Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş ve demokrasiden yana duruşu nedeniyle tebrik ettiğini" aktardı.

Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, Olağanüstü hal (OHAL) süreci gibi konuların ele alındığını belirten Yılmaz, CHP'nin özellikle AB ile ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesi yönünde her türlü katkıyı sağladığını aktardıklarını bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le DrianKabul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5