Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine, yararlı bir görüşme gerçekleştiğini belirterek, konuk bakanın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu "Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş ve demokrasiden yana duruşu nedeniyle tebrik ettiğini" aktardı.

Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, Olağanüstü hal (OHAL) süreci gibi konuların ele alındığını belirten Yılmaz, CHP'nin özellikle AB ile ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesi yönünde her türlü katkıyı sağladığını aktardıklarını bildirdi.



