Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla anayasa değişikliği teklifini görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Altay ve Anayasa Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.



Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun, Tezcan, Altay ve komisyon üyeleriyle görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.



Anayasa değişikliği teklifi ele alındı

TBMM Anayasa Komisyonunda, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi sonrasında AK Parti ile CHP'li üyeler arasında yaşanan tartışmanın ele alındığı görüşmede, anayasa değişikliği teklifine karşı CHP'nin izleyeceği yol değerlendirildi.



Tezcan ve Altay, öğle saatlerinde anayasa değişikliği teklifine ilişkin ortak basın açıklaması yapmıştı.



Muhabir: Mehmet Tosun