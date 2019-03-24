Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul dünya Trabzon
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza

Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıttı

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıtım törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıtım törenine katıldı. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıttı
banner17

İstanbul'da Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törende konuşan  Kılıçdaroğlu, vatandaşın tapu sorunu olduğunu ve Maltepe'de bunu çözdüklerini belirtti.

Vatandaşların sorunlarını çözülmeyip çıkarı için kullanan polittikacıların samimi olmadığını belirten CHP lideri, "Biz siyasette ahlakı egemen kılmak istiyoruz. Dürüstlüğü egemen kılmak istiyoruz. Kimlik üzerinden ayrışma inanç üzerinden ayrışılma yaşam tarzı üzerinden ayrışma bunlar doğru değil" dedi.

Mağdurlara sahip çıkacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu “Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim bir karakterimiz var. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Hiçbir zaman zalimin önünde diz çökmedik. Diz çökmeyeceğiz. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Haklının yanında olacağız." diye konuştu.

Her evde bereketin, huzurun olduğu bir Türkiye arzuladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Kavgasız, siyasette hizmet yarışının olduğu, iftiranın olmadığı bir Türkiye… Her türlü iftira yapılıyor bize. Bir vatandaş var ben olmasam söyleyeceği hiçbir laf yok, sürekli 'Bay Kemal.

'Bay Kemal olmak güzel, ne var Bay Kemal'de. Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım. Kolay mı Bay Kemal olmak, kolay değil. Biz, onlar gibi değiliz, onlar gibi asla olamayız. Kul hakkına saygı gösteririz, her vatandaşın boğazından helal lokma geçsin isteriz, devletin hazinesine el uzatmayız, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa veririz." 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5