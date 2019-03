Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıttı

İstanbul'da Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşın tapu sorunu olduğunu ve Maltepe'de bunu çözdüklerini belirtti.



Vatandaşların sorunlarını çözülmeyip çıkarı için kullanan polittikacıların samimi olmadığını belirten CHP lideri, "Biz siyasette ahlakı egemen kılmak istiyoruz. Dürüstlüğü egemen kılmak istiyoruz. Kimlik üzerinden ayrışma inanç üzerinden ayrışılma yaşam tarzı üzerinden ayrışma bunlar doğru değil" dedi.



Mağdurlara sahip çıkacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu “Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim bir karakterimiz var. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Hiçbir zaman zalimin önünde diz çökmedik. Diz çökmeyeceğiz. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Haklının yanında olacağız." diye konuştu.



Her evde bereketin, huzurun olduğu bir Türkiye arzuladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Kavgasız, siyasette hizmet yarışının olduğu, iftiranın olmadığı bir Türkiye… Her türlü iftira yapılıyor bize. Bir vatandaş var ben olmasam söyleyeceği hiçbir laf yok, sürekli 'Bay Kemal.



'Bay Kemal olmak güzel, ne var Bay Kemal'de. Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım. Kolay mı Bay Kemal olmak, kolay değil. Biz, onlar gibi değiliz, onlar gibi asla olamayız. Kul hakkına saygı gösteririz, her vatandaşın boğazından helal lokma geçsin isteriz, devletin hazinesine el uzatmayız, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa veririz."