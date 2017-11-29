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Kılıçdaroğlu Mevlit Kandili'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, twitter paylaşımında, "Mübarek Mevlit Kandili'nin barışa, adalete, huzura vesile olmasını diliyor, tüm Müslüman aleminin ve yurttaşlarımızın Mevlit Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Mevlit Kandili'ni kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm Müslüman aleminin ve vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.

Mübarek Mevlid Kandili’nin barışa, adalete, huzura vesile olmasını diliyor, tüm Müslüman aleminin ve yurttaşlarımızın Mevlid Kandili’ni kutluyorum.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 29 Kasım 2017

Kılıçdaroğlu, kandil dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Mübarek Mevlit Kandili'nin barışa, adalete, huzura vesile olmasını diliyor, tüm Müslüman aleminin ve yurttaşlarımızın Mevlit Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Tosun

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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMevlid KandiliPolitikaTwitter
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