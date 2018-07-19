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Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti.

Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

27. Dönem  Milletvekilli seçimlerinde CHP Anakara'dan 6. sırada aday olarak gösterilen, CHP Kurultay Delegesi de olan Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'daki seçimlerde dünya tarihine girecek bir demokrasi mücadelesine şahit olduklarını, halkın rekor sayılabilecek bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve sandık başında görev aldığını vurguladı.
Bu süreçte siyasi partilerin demokrasiye canla başla sahip çıkan milyonları hak ettikleri şekilde temsil ettiğini ve görevlerini yerine getirdiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan ciddi temsil krizi bugün itibarıyla toplumun her kesiminde yükselen bir değişim beklentisine yol açmıştır. Halkımız, CHP'nin yenilenmesini ve çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesine liderlik etmesini bekliyor. Bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin temel görevi. Parti kültürümüz ve ilkelerimiz de parti içi demokrasinin işletilmesini, en yüksek karar organımız olan kurultayın toplanarak bu dönemin muhasebesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bugün Türkiye'de rejim değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP de değişmeli, yeninden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır."

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CHPEkrem Kerem Oktay
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