Kılıçdaroğlu, ormancılık çalıştayına katılacak

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Bodrum'da düzenlenecek ormancılık çalıştayına katılacak, orman köylüleriyle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) başkanlık edecek. Akşam saatlerinde Bodrum'a hareket edecek Kılıçdaroğlu, geceyi burada geçirecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah ilk olarak ormancılık politikalarında ortaya çıkan sorunların ele alınacağı çalıştaya katılacak. Kılıçdaroğlu, orman köylülerinin sorunlarına çözüm önerilerinin de tartışılacağı çalıştay sonrasında, Yeniköy'de orman köylüsü ile bir araya gelecek.

İskele Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Kılıçdaroğlu, bazı köy ve mahalle ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Ankara'ya dönecek.