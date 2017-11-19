Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kuzey kore Zeki Ziya Sözen Belarus Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Çepni'yi danışmanı olarak görevlendirdi

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Nuray Çepni'yi danışmanı olarak görevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Çepni'ye yazılı görevlendirme kağıdını bizzat teslim etti.

Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme kağıdında, "Sayın Nuray Çepni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını ve projelerini kentlerin varoşlarında yaşayan yurttaşlarımıza anlatmak, partiye katılımları arttırmak üzere Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim." ifadesi yer aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDanışmanNuray Çepni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5