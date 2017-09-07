Kılıçdaroğlu'ndan Mardin ailesine taziye telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve bugün toprağa verilen siyaset bilimci ve sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Mardin'in oğlu Osman Mardin'i telefonla aradı.
Şerif Mardin'in vefatından duyduğu üzüntüyü ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, merhuma Allah'tan rahmet, Mardin ailesine başsağlığı diledi.