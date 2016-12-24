Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostluk, sevgi, karşılıklı saygı ve güven hisleriyle birlikte yaşama irademiz güçlüdür. Çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefi ancak böyle çoğulcu bir demokratik anlayışın hakim kılınmasıyla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı Noel Yortusu mesajında özü, barış ve kardeşlik olan semavi dinlerin vatanı Ortadoğu coğrafyasına bugün kan ve barut kokusunun hakim olduğunu belirtti.

Bu coğrafyanın yanı başında yer alan Türkiye'nin ise yaşadığı tüm acılara rağmen, barışa sahip çıkmaya çalıştığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, tarih boyunca birçok farklı inanca ev sahipliği yapan Anadolu'nun, engin bir hoşgörünün, farklılıkları zenginlik kabul eden bir anlayışın sembolü olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu anlayışın güçlenerek devam ettiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun eşit haklara sahiptir. Bu ülkenin sahibi de yurttaşların bizzat kendisidir. Tarihte yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, Cumhuriyetin bu büyük ülküsünü sahiplenen halkımızın kalbinde ayrımcılık, ırkçılık düşünceleri asla zemin bulmamıştır. Dostluk, sevgi, karşılıklı saygı ve güven hisleriyle birlikte yaşama irademiz güçlüdür. Çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefi ancak böyle çoğulcu bir demokratik anlayışın hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortularını kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."



