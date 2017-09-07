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Kılıçdaroğlu'ndan Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe üzerine çalışmalarıyla tanınan Emin Özdemir'in vefatı dolayısıyla, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Kılıçdaroğlu, Özdemir'in Bahçelievler semtinde bulunan evine ziyarette...

Kılıçdaroğlu'ndan Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe üzerine çalışmalarıyla tanınan Emin Özdemir'in vefatı dolayısıyla, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Özdemir'in Bahçelievler semtinde bulunan evine ziyarette bulunarak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

- Emin Özdemir kimdir?

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 1931 yılında doğan Emin Özdemir, Pamukpınar Köy Enstitüsünün ardından 1953'te Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Özdemir, ABD'nin Columbia ve Indiana üniversitelerinde "metin hazırlama ve anlatım teknikleri" konusunda eğitim aldı.

Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümünde öğretim görevlisi olarak akademisyenliğe başlayan Özdemir, eski adı Basın ve Yayın Yüksekokulu olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde uzun yıllar çalıştı.

Türk Dil Kurumunun (TDK) birçok çalışmasına katkı veren Özdemir'in "Eleştirel Okuma", "Edebiyat Sözlüğü", "Sözcük Sözcük İçinde", "Dilin Öte Yakası"nın da aralarında yer aldığı çok sayıda kitabı bulunuyor.

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