"Kimse öküzün altında buzağı aramasın"

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, "CHP, ABD'deki davaları takip edeceği kadar buradaki FETÖ davalarını da takip etmiş olsaydı, şehit ailelerimize ve gazilerimize yapılan saldırıların neler olduğunu görür, bilir ve FETÖ'nün ağzıyla konuşmazdı." dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son KHK ile birçok sosyal alanı ilgilendiren önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Olumlu çalışmaları ve milletin nezdinde takdire şayan bu işleri her dönem olduğu gibi karartmak isteyenler olacağını belirten Çalık, bunun muhalefet partisi CHP'nin zihniyetinden de kaynaklandığını ifade etti.

Çalık, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarını eleştirerek, şöyle devam etti:

"CHP'nin milletvekillerini bir tarafa koyun. Genel başkanın özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkarak vatanı, bayrağı, ezanı savunan milletimize karşı söylediği sözler ve KHK'de 15 Temmuz gecesi dışarıya çıkan ve 16 Temmuz'a kadar sahada vatanını savunmak için darbecilerle mücadele etmesine dönük yapmış olduğumuz düzenlemeyi 'FETÖ'cülerin, darbecilerin sözcüleri' olarak yorumlamaları, milletimiz nezdinde gereken cevabı bulacaktır. Hem Bülent Tezcan'ın hem Süha Aldan'ın söylediği sözler, bu anlamda bütün milletimizce kınanmış, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, gazilerimizin gözyaşı dökmelerine sebep olmuşlardır."

- "Devletin yapması gereken budur"

Düzenlemeyle 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan, darbeye göğüsünü siper eden vatandaşları koruduklarını belirten Çalık, "Devletin yapması gereken de budur. Devlete saldıran terör örgütlerine karşı, FETÖ'ye karşı 15 Temmuz gecesindeki yapılan saldırıya karşı bizim temel hedefimiz o gece sokağa çıkan vatandaşlarımızı korumaktır. Ama hem Bülent Tezcan hem Ömer Süha Aldan hem de CHP'nin diğer sözcüleri başta olmak üzere hepsinin milletin nezdinde gereken cevabı alacaklarından hiç endişemiz yoktur." diye konuştu.

Çalık, KHK'da 15 Temmuz gecesinin çok net bir şekilde vurgulandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mahkemelere gidiyorsunuz ve oradaki FETÖ'cülerin, FETÖ mensuplarının şehit ailelerine, yakınlara, gazilere dönük söylemlerini hepiniz duyuyorsunuz. Oradan bağırıyorlar 'yargılanacaksınız' diye. CHP, ABD'deki davaları takip edeceği kadar buradaki FETÖ davalarını da takip etmiş olsaydı, şehit ailelerimize ve gazilerimize yapılan saldırıların neler olduğunu görür, bilir ve FETÖ'nün ağzıyla konuşmazdı. Bu vesileyle çıkardığımız KHK, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan, vatanını, milletini, bayrağını, ezanını savunan ve mücadele eden vatandaşımızı korumaya dönüktür. Hiç kimse ama hiç kimse öküz altında buzağı aramasın. Vatandaşımızı korumaya yönelik bu düzenlemeyi yaptık. 15 Temmuz gecesinde dışarıya çıkan vatandaşlarımızı korumaya dönük yaptığımız bu düzenlemeyle FETÖ'cülerin o 'yargılanacaksınız' cümlelerinin insanlarımızın yüreğinde oluşturduğu o duyguyu inşallah tamamen ortadan kaldırmış olacak."