Kolluk kuvvetleri için 2018'de araç alımı yapılacak

TBMM (AA) - İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığında, gelecek yıl bakanlığa alınacak araçlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre; kaymakamlık makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet (en az 4, en çok 8 kişilik) 4X4 arazi binek aracı, valilik makam hizmetleri için cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenecek 2 adet güvenlik önlemli binek otomobil (zırhlı otomobil), 1 adet sürücü dahil en fazla 17 kişilik minibüs, 2 adet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik pick-up (kamyonet) alınacak. Bu araçların finansmanı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Yurt içi hibe yoluyla; valilik makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet, valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet, kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmak üzere de 10 adet binek otomobil alınacak.

90 motorsiklet alımı yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğüne de gelecek yıl çok sayıda araç ve motorsiklet alımı gerçekleştirilecek. Bu araçlar güvenlik ve ulaştırma hizmetlerinde kullanılacak.

Buna göre; 350 adet binek otomobil, 10 adet arazi binek aracı, 20 adet minibüs, 27 adet pick-up (kamyonet), 200 adet panel araç, sürücü dahil en az 27 en fazla 40 kişilik 15 adet otobüs, sürücü dahil en az 41 kişilik 1 adet otobüs, 12 adet kamyon, 2 adet tıbbi donanımlı ambulans, 1 adet cenaze arabası yapılmak üzere pick-up, 16 adet 4x4 arazi binek aracı, 60 adet panel araç alımı yapılacak.

Araçların yanı sıra güvenlik hizmetleri için en az 600 cc'lik 30 motorsiklet, ulaştırma hizmetleri için de en az 600 cc'lik 60 adet motorsiklet alınacak.

Bu araçlar ve motorsikletlerin finansmanı, merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Jandarmaya alınacak araçlar

Gelecek yıl Jandarma Genel Komutanlığı için de araç alımı yapılacak.

Buna göre, komutanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere; 130 adet binek otomobil, 75 adet minibüs, 50 adet 4x2 pick-up, 100 adet 4x4 pick-up, 100 adet panel araç, 5 adet sürücü dahil en az 27 en fazla 40 kişilik otobüs, 2 adet sürücü dahil en az 41 kişilik otobüs, 6 adet kamyon, 2 adet ambulans alınacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 2018'de 1 adet minibüs, 1 adet pick-up, 5 adet de panel araç alımı gerçekleştirilecek.