Konya YHT Garı ile Lojistik Merkezi'nin temel atma töreni

KONYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Buradan dostlarımıza bir tavsiyem var; Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir. Lütfen Türkiye'yi iç siyasetinize, seçimlerinize malzeme yapmayın. Bir aylık bir süre için uzun yıllara dayanan dostluk bağlarımızı zedelemeyin." dedi.

Başbakan Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ile Konya Lojistik Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde çok önemli görevler üstlendiğine dikkati çekti.

Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğini belirten Yıldırım, "Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklara karşı, göç akımlarına karşı gereken her türlü tedbiri alıyor. Herkes şunu bilsin; hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz ancak parmakla gösterebilir, parmakla işaret edeceği bir ülkedir Türkiye." dedi.

Türkiye, Avrupa Birliği özelinde üzerine düşeni yaparken, aynı özeni ve nezaketi AB'den görmediğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradan dostlarımıza bir tavsiyem var; Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir. Lütfen Türkiye'yi iç siyasetinize, seçimlerinize malzeme yapmayın. Bir aylık bir süre için uzun yıllara dayanan dostluk bağlarımızı zedelemeyin. Almanya'da yaşayan ve bu seçimlerde oy kullanacak soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bu hususu dikkate alması, Türkiye-Almanya dostluğunu göz önüne alarak karar vermesini temenni ediyorum."

- Konya'ya yapılan yatırımlar

Konya'nın, tarımın başkenti olduğunu dile getiren Yıldırım, kentin ülke tarımına katkısının yüzde 20 olduğunu söyledi. Yıldırım, hükümet olarak 15 yılda Konya tarımına 10 milyarın üzerinde destek verdiklerini belirtti.

Konya'nın aynı zamanda sanayinin de başkenti olduğunu anlatan Yıldırım, "Türkiye sanayisinin milli gelir içindeki payı yüzde 20. Konya'nın payı ne kadar? Yüzde 28. Türkiye ortalamasının üzerinde. Konya yenilikçilik ve girişimcilik, rekabet bakımından Türkiye'nin 8 büyük şehri arasında yer alıyor. Burada da önder durumda." diye konuştu.

Kentin, 2002'de 130 milyon dolar ihracat yaptığını, şimdi ise bu rakamın 1,5 milyar dolara çıktığını söyleyen Yıldırım, Konya'nın ihracatının 15 yılda tam 12 kat arttığını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, kente yaptıkları yatırımların tutarının ise 35 milyar lira olduğunu, bu yatırımlara özel sektör yatırımlarının dahil olmadığını belirtti.

Konya'da yapılacak 2 yatırıma ilişkin bilgi veren Yıldırım, bunlardan ilkinin Karapınar'da kurulacak bin megavatlık termik santral projesi olduğunu ve burada bin 500 kişinin istihdam edileceğini, diğer yatırımın ise özel sektör tarafından yapılacak dondurma ve kozmetik imalatı projesi olduğunu ifade etti. Bu projenin yatırım miktarının 450 milyon dolar olduğunu söyleyen Yıldırım, söz konusu yatırım devreye girdiğinde bin 800 Konyalı'nın iş sahibi olacağını bildirdi.

Konya'nın önemli projelerinden birinin de metro olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun sözünü verdiklerini ve sözlerinin arkasında olduklarını söyledi. Yıldırım, "İlk etapta 21 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi Hızlı Tren Garı ve Meram Belediyesine olan hattın yapımını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun, seneye bu vakte kalmayacak, Konya-Karaman hızlı trenini de hizmete alacağız." diye konuştu.

- "Her şey daha güzel olacak

Konya Çevre Yolu inşaatının da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, yarının bugünden daha güzel ve aydınlık olacağını ifade etti.

Temelini atacakları iki önemli eserin de Konya'nın çehresini değiştireceğini belirten Yıldırım, hızlı treni hizmete aldıkları 2011'den bugüne kadar kente toplam 13 milyon ziyaretçinin geldiğine, daha önce kente gelen ziyaretçi sayısının ise yıllık 500 bin olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her şey daha güzel olacak hiç merak etmeyin. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz devam etsin. Yeter ki ülkemize, milletimize, birliğimize musallat olan bölücü terör örgütleri PKK, FETÖ örgütü bir an önce milletimizin başının belası olmaktan çıksın. Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz. Van'da Özalp ilçe başkan yardımcılarımızın ve iki aydınımızın kanı yerde kalmadı. Onları şehit eden alçaklar hesabını verdi, etkisiz hale geldi. Bu terör örgütünün yaptığı her türlü ihanetin karşılığı misli misline verilecek. Ondan hiçbir endişeniz olmasın. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun."

- Konyaspor'a verilen ceza

Hızlı tren garının 55 bin metrekare alan üzerine kurulacağını bildiren Yıldırım, burada alışveriş merkezi, otel ve mağazaların bulunacağını, garın adeta bir yaşam merkezi olacağını söyledi.

Temelini atacakları yatırımların Konya'ya hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda, iki kupayı müzesine götüren Konyaspor'u tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Yıldırım, "Konyaspor'a verilen cezanın da inşallah en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

