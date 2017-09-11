"Köprü Çanakkale tarihinde bir dönüm noktası olacak"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrin tarihinde bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Çünkü biz o köprüyü yaparken sadece bir ulaşım imkanı olarak görmüyoruz. Kalkım'ın çileği, Biga'nın sanayisi, Bayramiç'in elması, Ezine'nin peyniri, bu bölgede üretilen her türlü ürün, her türlüğü değer 'çok daha rahat ihraç edilsin', 'daha çok büyük şehirlere ulaşabilsin' diye bir imkan olacak artık." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan köprü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Köprünün, Anadolu yakasında Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafında Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacağını hatırlatan Turan, dünya çapında proje olarak nitelendirilen tamamlandığında dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, bölgenin kaderini değiştireceğini ifade etti.

Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek yapının, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacağına işaret eden Turan, "1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, şehrin tarihinde bir dönüm noktası olacak. Çünkü biz o köprüyü yaparken sadece bir ulaşım imkanı olarak görmüyoruz. Kalkım'ın çileği, Biga'nın sanayisi, Bayramiç'in elması, Ezine'nin peyniri, bu bölgede üretilen her türlü ürün, her türlüğü değer 'çok daha rahat ihraç edilsin', 'daha çok büyük şehirlere ulaşabilsin' diye bir imkan olacak artık. Aslında bu köprü Çanakkale'nin tarımı demek, Çanakkale'nin sanayisi demek, turizmi demek." ifadelerini kullandı.

- "Dedikoduları umursamıyoruz"

"Hava yağmurlu, fırtınalı oluyor gemi kalkmıyor turist gelmiyor. Hava kar oldu poyraz oldu Troia'ya, Assos'a müşteri azalıyor esnaf gözüyle baktığımızda. Ama köprü olduğunda bu tarz sıkıntılar olmayacak" değerlendirmesinde bulunan Turan, şunları aktardı:

"Bu köprü dünyanın en uzun köprüsü, hem en estetik köprüsü hem de zamanında başlayıp biten bir köprü olacak inşallah. O nedenle biz Çanakkaleliler olarak köprüyü çok önemsiyoruz. Çanakkale Köprüsü'nü de herhangi bir ulaşım imkanından öte bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman duyuyoruz, köprüye 'hayır' diyenler vardı. Şimdi köprünün başladığını görünce, özellikle bayramlarda ve özel günlerde burada trafiğin çok yoğun olduğunu gördüklerinde köprüye 'hayır' demekten vazgeçtiler, köprünün yeri değişmiş dedikodularına başladılar. Köprünün ne yeri değişti ne de plan değişti. Biz ne demişsek o. Köprünün yeri de planı da aynı, aynı şekilde devam ediyor."

- "Çanakkale'miz her alanda ciddi büyüme ile karşı karşıya kalacak"

Bülent Turan, köprünün inşaat çalışmalarının yapılacağı Lapseki ve Gelibolu bölgelerindeki işlerin sürdüğünü söyledi.

Sondaj çalışmalarınını tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"Gelibolu tarafına kurulacak şantiyeler için hazırlıklar tamamlandı. Bunun için inşaat çalışmaları başladı. Lapseki bölümünde de benzer çalışmalar olacak. Ve bu hat bir an önce işe başlayacak. Bu köprü Gelibolu ve Lapseki'nin değil, çıkışlarıyla beraber Çan'ın ve Yenice'nin de köprüsü, Ayvacık'ın, Ezine'nin, Bayramiç'in de köprüsü. Bu bölgenin İstanbul ve Balıkesir hattını canlandıracak bir köprü. Zaten Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa'da ulaşımda bir sıkıntı yok. Esasen İstanbul-Balıkesir hattını rahatlatacak olan büyük bir otoban ile çalışacak bir köprü. Çanakkale içinde bu köprünün çok önemli ve büyük bir katma değer üreteceğini düşünüyorum. Dedikodulara birtakım ithamlara hiç bakmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, köprü çalışmaları tam anlamıyla daha başlamadan bölgeye olan talepte artışlar yaşandığını dile getirerek, "Arsa fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Aslında bugün yaşanan bu olumlu tablo bizlere yarının habercisi durumunda. İnanıyoruz ki köprünün tamamlanmasıyla Çanakkale'miz her alanda ciddi büyüme ile karşı karşıya kalacak." dedi.