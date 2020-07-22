Koranavirüs genç işsizliğini artırdı

Gençlerin özgürleşebilmesi için nitelikli istihdama ihtiyaç olduğunu belirten Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu, genç işsizliğinin Koronaviris salgınında önemli derecede arttığını ifade etti. Özellikle hem iş hem de eğitim hayatından kopan gençlerin sayısındaki artışın, tehlike sinyalleri verdiğini belirten Şanlıoğlu, "OECD’nin Nisan 2020 tarihli verilerine göre; Türkiye’deki genç işsizlik oranı %24,4 olarak kayda geçerken, bu oran bizleri Türkiye’deki her dört gençten birinin işsiz olduğu gerçeği ile karşı karşıya bırakıyor" sözlerini kullandı.

İşsiz gençleri 2 kategoriye ayırmalı

Şanlıoğlu, Genç işsizliği ve ‘ne işte ne okulda gençler’ sorununu ele alırken gençleri, aktif olarak iş arayan ama bulamayan ve iş hayatı ile eğitimden umudunu kesmiş gençler olarak iki kategoriye ayırmanın faydalı olacağını ifade ederek, " Bu iki grubun temel ihtiyaçları farklıdır. Aktif iş arayışında olan ancak iş bulmayan gençlerin sorunları daha çok yapısal ve ekonomik politikalarla çözülebilecek iken, önce iş veya eğitim hayatına dönmeleri için teşvik edici ve destekleyici mekanizmalarla ikna edilmeleri gereken ikinci grubun sorunlarının çözümünde etkili sosyal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

Gençlerle ilgili veri tabanı oluşturulmalı

Türkiye’de ivedilikle bir ‘Türkiye Gençleri’ veri tabanı oluşturulması gerektiğini belirten Şanlıoğlu, "Türkiye’nin her yerinde dört ayı geçmesine rağmen eğitim veya iş hayatında gözükmeyen gençlere ivedilikle ve en doğru şekilde oluşmayı sağlayacak bilişim ve erişim alt yapısı kurulmalıdır. MEB öncülüğünde yerel otoriteler ve okullar seviyesinde öğrencilerin eğitime katılımı izlenmelidir ve onları eğitimden koparabilecek sorunlar yaşayan çocuklar tespit edilip devlet tarafından maddi eğitim desteği veya ailesi ve kendisine okulda nitelikli bir rehberlik hizmeti verilmelidir. Zaruri durumlardan dolayı eğitimden uzaklaşmış veya eğitimden koptuktan sonra pişman olmuş gençler için ikinci şans öğrenimi programları oluşturulup bu bireylere iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda temel düzeyde gerekli mesleki eğitim verilip bu bireylerin hem topluma hem de iş hayatına kazandırılmaları sağlanmalıdır." sözlerini kullandı.