Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Taçi onuruna öğle yemeği verdi.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:04
ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Taçi onuruna öğle yemeği verdi.