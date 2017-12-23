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Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

- BBP Genel Başkanı Destici: - "ABD'nin bundan sonra yapması gereken gerilimi düşürmek olmalıdır. Dünyadan gelen uyarılara da kulağını tıkamamalı ve kararından vazgeçtiğini açıklamalıdır. Bu kararda ısrar edilirse çıkan kıvılcım herkesi yakar"

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BM Genel Kurulunda, ABD'nin zorbalığına, pervasızlığına ve haksızlığına bütün dünya ülkelerinin "dur" dediğini anımsatarak, "ABD'nin bundan sonra yapması gereken de gerilimi düşürmek olmalıdır. Dünyadan gelen uyarılara da kulağını tıkamamalı ve kararından vazgeçtiğini açıklamalıdır. Bu kararda ısrar edilirse çıkan kıvılcım herkesi yakar." dedi.

Destici, bazı programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da termal bir otelde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesini sevinçle karşıladıklarını aktaran Destici, şöyle konuştu:

"İki gün önce BM Genel Kurulunda, ABD'nin zorbalığına, pervasızlığına ve haksızlığına bütün dünya ülkeleri 'dur' dedi. 'Bir dakika sen, tek başına dünya değilsin ve sen tek başına karar alamazsın' dedi. Karar öncesi de ABD temsilcileri ve sözcüleri, dünya devletlerini tehdit ettiler. Özellikle doğrudan yardımda bulundukları maddi ve parasal yardımda bulundukları ülkelere 'eğer evet oyu kullanırsanız bu yardımları keseriz ve başınıza gelecekleri düşünün' dediler. Bu tehditlere rağmen, 128 onurlu ülke 'hayır' diyerek bu kararın haksızlık, zulüm ve yanlış olduğunu belirterek 'dur' dedi. Bu yanlışın durdurulması için el kaldırdı."

- "Israr edilirse çıkan kıvılcım herkesi yakar"

Destici, alınan bu kararın Filistin ve İslam dünyası için büyük bir zafer olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"ABD'nin bundan sonra yapması gereken de gerilimi düşürmek olmalıdır. Dünyadan gelen uyarılara da kulağını tıkamamalı ve kararından vazgeçtiğini açıklamalıdır. Bu kararda ısrar edilirse çıkan kıvılcım herkesi yakar. Dolayısıyla da sadece İslam dünyası değil, Fransa başta olmak üzere Hıristiyanlardan da tepkiler geliyor. Her şerde bir hayır vardır, inancımızda inşallah şerle başlayan bu şey hayırla son bulur. Hem Kudüs'ün, Mescid-i Aksa’nın İsrail'in işgalinden kurtuluşuna hem de İslam aleminin huzuruna ve barışına vesile olur."

Destici, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
BBPBBP Genel Başkanı Mustafa DesticiKudüs
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