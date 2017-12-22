Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilmesi

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Ümit ediyorum ki ABD bundan bir ders almıştır, yanlış bir adım attığını anlamıştır. Karar ABD için aslında bir çıkış yolu imkanı vermektedir." dedi.

Bozkır, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile Mecliste bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Bozkır, bunun daha da ilerlemesi temennisinde bulundu.

Basın mensuplarının, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin sorusu üzerine Bozkır, bu kararın çıkmasının tüm dünyayı mutlu ettiğini bildirdi.

Kudüs'ün, 3 büyük dinin kutsal merkezi olduğunu anlatan Bozkır, burada emrivaki ile bir tarafın lehine karar alınmasının Müslüman ve Hristiyan dünyası ile aklı başında Yahudiler arasında büyük bir infial yarattığını ifade etti.

Ortadoğu'da barış ortamı yerine istikrarın bozulduğu, son derece tehlikeli bir atmosfere doğru gidilmesi tehlikesinin baş gösterdiğine işaret eden Bozkır ancak Türkiye'nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanarak, çok önemli bir karar aldığını, akabinde BM Güvenlik Konseyi'nde 14'e karşı bir oyun çıkmasının da ABD'yi yalnız bıraktığını belirtti.

Bozkır, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama en önemlisi veto nedeniyle yürürlüğe girmeyen BM kararı, 377 sayılı karar çerçevesinde yapılan dünkü toplantıyla ve de üçte iki çoğunlukla 128 oyla sağlandığı için geçerli hale getirilmiştir. Burada tabii ABD'nin aslında bu tabloyu önceden görüp adeta bir panik havası içinde, olmayacak bir yönteme başvurması, ülkeleri tehdit etmesi, ne siyasetle ne diplomasiyle bağdaşacak nitelikte bir davranış olmamıştır. Bu tamamıyla bir son çaba ve çıkması belli olan bir sonucu önleme gayreti olmuştur. Ama dünya değişmiştir. BM'nin kurulduğu yıllardaki sıkıntıdaki, parasız devletler, yeni bağımsızlığına kavuşmuş, o nedenle ABD'ye belki daha fazla bağımlı olması gereken devletler dünyası bugün artık geçerli değildir. Bütün devletler, halklarının tercihleri doğrultusunda hareket etmektedir ve halklarına hesap vermektedir. Ümit ediyorum ki ABD bundan bir ders almıştır, yanlış bir adım attığını anlamıştır. Bu yanlış adımda ısrar etmemesini ümit ediyoruz. Karar ABD için aslında bir çıkış yolu imkanı vermektedir."

-"Türkiye'nin büyük bir başarısıdır"

ABD'nin, zamana yayarak kararını geri almasının en doğru adım olacağını kaydeden Bozkır, "O açıdan hayırlı olmuştur. Türkiye'nin büyük bir başarısıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını son derece zamanlı ve iyi değerlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasette önemli olan zamanı iyi kullanma, doğru kararı doğru anda atma şeklindeki başarısı, Türkiye'nin hem itibarını artırmıştır hem de bölgede Türkiye olmadan sorunların çözümünün mümkün olmadığını bir kere daha tescil etmiştir." diye konuştu.

Karardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Bozkır, kararı, barış ve istikrar için atılmış önemli adım olarak da telakki ettiğini ifade etti.

BM'nin kararlarının uygulama kabiliyetinin çok güçlü olmadığına, ancak bunun siyasette çok büyük sembolik anlamı olduğuna işaret eden Bozkır, bu kararın Türkiye'de bir zafer sarhoşluğu yaratmaması gerektiğini vurguladı.

Bozkır, "Ortaya çıkmış bu tablonun muhafazası önemlidir. İslam dünyasında, Arap dünyasında, Batı dünyasında, bütün dünyada bu birlikteliğin devamı için sürekli olarak gayret sarf edilmelidir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'den sonra dönem başkanı olacak ülkenin aynı direnci ve inisiyatifi almayabileceğinin her zaman göz önünde tutulması gerektiğini de belirten Bozkır, o nedenle bunun hep canlı tutulacağı bir sistemin kurulmasının önemine değindi.

Volkan Bozkır, böylece ABD üzerindeki baskının devam ettirilerek, bu kararını değiştirmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.



