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Kurban Bayramı kutlanıyor

- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, bayram namazını Hamidiye Camisi'nde kıldı - Karamollaoğlu: - "Gönlümüz istiyor ki bundan sonraki bayramları millet olarak huzur içinde idrak edelim. Bugün akan kanlar en kısa zamanda dursun. Bunu yapacak olan da şu anda bütün İslam ülkelerini yöneten kardeşlerimizdir"

Kurban Bayramı kutlanıyor

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gönlümüz istiyor ki bundan sonraki bayramları millet olarak huzur içinde idrak edelim. Bugün akan kanlar en kısa zamanda dursun. Bunu yapacak olan da şu anda bütün İslam ülkelerini yöneten kardeşlerimizdir." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını partisinin genel merkezi yanındaki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, daha sonra eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın da arasında bulunduğu bazı partililerle selamlaştı.

Karamollaoğlu, AA muhabirine camiden ayrılırken yaptığı açıklamada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Karamollaoğlu, "Bayram güzel bir hadise, bizi üzen İslam aleminin son zamanlarda kan ve gözyaşı içinde olmasıdır. Nereye baksak orada maalesef Müslümanlar katlediliyor, daha da acısı Müslümanların birbirleriyle olan mücadelesi ve katliamların bizzat Müslümanlar tarafından yapılmasıdır." diye konuştu.

Suriye, Irak ve Yemen'in yanı sıra son dönemde Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamın yaşandığına dikkati çeken Karamollaoğlu, dünyada yaşanan katliamların bir an önce son bulması çağrısında bulundu.

İslamın barış ve huzur dini olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerini barış ve huzurun sağlanması için yapmaları icap eder. Cihat da bizde farzdır ama cihadın en makbulü kendi nefsiyle yapılan ve Hakk'ın hakim olması için yapılan mücadeledir. Gönlümüz istiyor ki bundan sonraki bayramları millet olarak huzur içinde idrak edelim. Bugün akan kanlar en kısa zamanda dursun. Bunu yapacak olan da şu anda bütün İslam ülkelerini yöneten kardeşlerimizdir. Elbette bütün dünyanın üzerine de bir sorumluluk yüklenmiş vaziyette. İnşallah bir araya gelerek akan kanın bir an önce durması için çaba sarf etmelerini, netice almalarını ümit ediyoruz. Cenabıhak bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramını mübarek kılsın, sağlık ve afiyet içinde daha nice bayramlara ulaşmalarını nasip etsin."

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Hamidiye CamisiKurban BayramıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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