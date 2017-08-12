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"Küreselleşme ve 15 Temmuz" paneli

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - "Türkiye'de vesayetçiler ile vesayetçilere karşı olanların kavgası var. Bu ülke ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya kalksa ya darbeyle ya da iç siyasi çatışmalarla kalkınması engellenmeye çalışıldı. Her zaman ülkemiz üzerinde vesayet kurmaya çalıştılar"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de vesayetçiler ile vesayetçilere karşı olanların kavgası var. Bu ülke ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya kalksa ya darbeyle ya da iç siyasi çatışmalarla kalkınması engellenmeye çalışıldı. Her zaman ülkemiz üzerinde vesayet kurmaya çalıştılar." dedi.

Turan, İlim Yayma Cemiyeti Çanakkale Şubesince düzenlenen, "Küreselleşme ve 15 Temmuz" konulu panele katıldı.

Türkiye'de vesayetçiler ile vesayetçilere karşı olanların arasında kavga olduğuna işaret eden Turan, "Terör örgütü mensuplarının mahkemelerde kullandığı dili muhalefetin kullandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Turan, AK Parti iktidarının 10 yıldan fazla bir süredir operasyonlara maruz kaldığını, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar olduğunu belirterek, "Türkiye'de vesayetçiler ile vesayetçilere karşı olanların kavgası var. Bu ülke ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya kalksa ya darbeyle ya da iç siyasi çatışmalarla kalkınması engellenmeye çalışıldı. Her zaman ülkemiz üzerinde vesayet kurmaya çalıştılar. 15 Temmuz hain darbe girişimi de son hamleleri oldu. Bu millet, vesayetçilere dur demesini çok iyi biliyor." diye konuştu.

- "Meydanlarda, televizyonlarda bunları tekrarlıyorlar"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini de eleştiren Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin en büyük problemi ana muhalefettir. Ülke sorunlarını dışarıya taşıyarak, iç siyasi çatışmaları körükleyerek muhalefet yapıldığını sanıyorlar. Bazı terör destekçesi ülkelerin 'Türkiye güvenli değil' söylemini dillerinden düşürmüyorlar. FETÖ mensuplarının mahkemelerde kullandığı 'kontrollü darbe' ifadesini savunuyorlar. Meydanlarda, televizyonlarda bunları tekrarlıyorlar. Bu ülkede kontrol altında olan bir kişi var, o da Anamuhalefet partisinin başındaki zattır. Genel Başkanlığa gelişi bunun en büyük ispatıdır. Kullandığı dil bunu desteklemektedir. Terörün dili Anamuhalefetin adeta anadili olmuş durumda."



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Bülent Turançanakkale
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