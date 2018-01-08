ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, Çanakkale'de yarın "İtilaf Devletlerinin Gelibolu'dan Tahliyelerinin 102. Yılı Töreni"ne, çarşamba günü de "2018 Troia Yılı" tanıtım toplantısına katılacağı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale programı kapsamında Kurtulmuş, yarın İtilaf Devletlerinin Gelibolu'dan Tahliyelerinin 102. Yılı Töreni'ne iştirak edecek.

Akbaş Şehitliği'nin açılışına ve Yeni Şehitlik Tasarım Projeleri Ödül Töreni'ne katılacak olan Kurtulmuş, sahneye konulacak "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı yapımı izleyecek.

Kurtulmuş, çarşamba günü ise "2018 Troia Yılı" tanıtım toplantısında yer alacak.

Toplantıda, Troia'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılına denk gelen ve "Troia Yılı" ilan edilen 2018'de, yurt içi ve yurt dışında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgileri paylaşacak olan Bakan Kurtulmuş, Troia Müzesi ve Ören Yeri, Hamidiye Tabyaları ve Çanakkale Savaşları Müzesi'nde incelemelerde bulunacak.