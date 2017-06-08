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Kurtulmuş, Gana Enformasyon Bakanı Abdülhamid'i kabul etti

- Kurtulmuş: - "FETÖ'nün imkanlarının Gana'da bir şekilde sınırlandırılması, Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütünün Ganalı dostlarımıza, kardeşlerimize de artık zarar vermeyecek şekilde izole edilmelerini ve tecrit edilmelerini kendilerinden istiyoruz" - "Türkiye ile Gana arasında ekonomik, ticari ve kültürel alandaki ilişkilerimizi artırmaya gayret gösteriyoruz"

Kurtulmuş, Gana Enformasyon Bakanı Abdülhamid'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "FETÖ'nün imkanlarının Gana'da bir şekilde sınırlandırılması, Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütünün Ganalı dostlarımıza, kardeşlerimize de artık zarar vermeyecek şekilde izole edilmelerini ve tecrit edilmelerini kendilerinden istiyoruz." dedi.

Gana Enformasyon Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mustafa Abdülhamid'i Başbakanlık Dolmabahçe Ofisinde kabul eden Kurtulmuş, Abdülhamid'i Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son yıllarda giderek artan Türkiye-Gana ilişkilerinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Afrika ilişkilerinde önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika ile yakınlaşmasına stratejik bir önem atfettiklerini, Gana'nın, Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden birisi olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında ekonomik, ticari ve kültürel alandaki ilişkileri artırmaya gayret gösterildiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde. Bunun daha da yükseltilebilmesi için her iki ülkenin de karşı tarafla ticaret yapma imkanları vardır. Bu alanlarda da özellikle beşincisinin yapılmasını planladığımız Gana-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon toplantısının bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Ayıca Türk iş adamlarının Gana’yı ziyaret etmesini istiyoruz. Türkiye-Gana İş Formunun orada bir kere daha toplanması için planlarımızı yapıyoruz. Bu ilişkiler daha da ileri seviyeye gidecektir."

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Türkiye Maarif Vakfı heyetinin de ziyarete gittiği Gana'nın eğitim sistemine katkıda bulunmak için hazır olduklarını ifade eden temaslarda bulunduğunu anlatarak, bu temaslarda daha ileri noktalara gelinmesi temennisini dile getirdi.

FETÖ'nün, Afrika'nın bir çok ülkesinde olduğu gibi Gana'da da var olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "FETÖ'nün imkanlarının Gana'da bir şekilde sınırlandırılması, Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütünün Ganalı dostlarımıza, kardeşlerimize de artık zarar vermeyecek şekilde izole edilmelerini ve tecrit edilmelerini kendilerinden istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke ilişkilerinin sembolik bir işareti olarak da Türkiye'nin Gana'da inşasında öncülük ettiği Sultanahmet Camisinin bir benzerinin gelecek dönemde açılacağını belirten Kurtulmuş, caminin Türkiye-Gana dostluğunun sembolik bir eseri olduğunu yineledi.

Gana Enformasyon Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdülhamid de Türkiye'de ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye-Gana arasında uzun süre devam eden dostluğun sürdürülmesini arzuladıklarını ifade etti.

Abdülhamid, Türk iş adamlarını Gana’ya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
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