Kurtulmuş, Üsküdar Valide Sultan Gemisi Boğaz Turu'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Kültürel bağımsızlıkla, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık birbirleriyle eş değer olan konulardır. Bir ülkede kültürel bağımsızlık yoksa, milli, kültürel bağımsızlık sağlanamamışsa, hele bizim gibi ülkede, onun çok tabii bir sonucu olarak da ekonomide de teknolojide de bağımsız olamıyorsun. Dolayısıyla biz, bir tarafını geliştirirken bir tarafını da ihmal edemeyiz." dedi.

Üsküdar Belediyesi'nce hizmete sunulan Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile düzenlenen boğaz turunda konuşan Kurtulmuş, dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın başkentinde güzel dostlarla bir arada bulunmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Geminin İstanbul'un kültürünü tanıtmak bakımından önemli bir faaliyet olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bunu sadece insanların içinde ağırlandığı bir gemi olarak görmemek lazım. Bu İstanbul'un kültürünü, kadim kültürünü, İstanbul'a ruhunu veren, neşesini gören kültürünü insanlara tanıtmak bakımından da güzel bir imkan olarak görmek gerekir." diye konuştu.



- "Genç nesillere tanıtılmasında büyük fayda var"

Her bir medeniyetin tahayyül ve tasavvur ekseninde var olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlar önce zihinlerinde hayal ettikleri dünyayı kurarlar. Nasıl bir dünya, çevre, şehir, sosyal hayat? O hayal ettiklerini de sonunda surete dönüştürürler. İşte binalar böyle ortaya çıkar. Camiler, saraylar, medreseler, hat sanatları, müzik eserleri insanların hayallerinde canlanırlar, sureti bir şekilde bu eserlerle döner, Boğaz'a yalılar şeklinde döner. Su kemerleri şeklinde döner. Medreseler şeklinde döner. Her birisi ilk çıktığı kaynaktaki saflıkla mahalleye kadar getirilen, mahallede akıtıldığı çeşmede de bir sanat şaheserine dönüşen çeşmeler haline gelir. Bütün bunlar insanlığın zihin dünyasının bir şekilde somut hale indirgenmesi ve hayatın içerisinde yaşamasıdır. Ne yazık ki bu bizim kültürümüz bakımından değil hemen hemen dünyanın bütün kültürlerinde ortak olan noktalardan birisi bütün güzel mekanlara, binalara, güzel şehirler, eski şehirlerdir, kadim şehirlerdir."

Bakan Kurtulmuş, "Eski şehirlerimize bakın. Tarihi alan, merkezi alan kamusal alandır. Edirne, Amasya, Bursa bütün şehirlerimiz. Manisa da böyledir. Camisi, medresesi, arastası, çarşısı, pazarı hepsi kamusal alandır. Orada rant yoktur. Ondan sonraki alanda evler başlar, o evlerin hepsinin özelliği ise bir yandaki evin öteki komşusunun güneşini kesmemesidir. En tipik örneklerinden biri Amasya, Edirne ve Manisa evleridir. Şimdi başka bir tahayyülün sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi ise rantta dayalı yüksek binalar. Şehrin her semtinde, şehrin neredeyse her tarafında, sevimsiz, özensiz, hiçbir mimari özelliği olmayan bir sürü binaların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu da bu vesileyle, belki yeni dönemlere ait bir ızdırabımız olarak paylaşmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bu devasa şehrin içerisinde eski kültürü, sadece eskiye olan bir özlemin ifadesi olarak değil, aynı zamanda bizim medeniyetimizin, değerlerinde yeniden üretilmesi bakımından tanıtılmasına, özellikle genç nesillere tanıtılmasında büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi'nin güzel bir kültürel faaliyet başlattığını belirten Kurtulmuş, "Üsküdar Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmet aynı zamanda büyük bir kültürel hizmet. Boğaz'ın, İstanbul'un güzelliklerini tanıtacaktır." dedi.



- "İki asırdır büyük bir mücadele veriyoruz"

Türkiye'de en az 2 asırdır büyük bir mücadele verildiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bu mücadelenin bir tarafı kültürel mücadeledir, bir tarafı ekonomik ve teknolojik mücadeledir. Kültürel bağımsızlıkla, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık birbirleriyle eş değer olan konulardır. Bir ülkede kültürel bağımsızlık yoksa, milli, kültürel bağımsızlık sağlanamamışsa, hele bizim gibi ülkede, onun çok tabii bir sonucu olarak da ekonomide de teknolojide de bağımsız olamıyorsun. Dolayısıyla biz, bir tarafını geliştirirken bir tarafını da ihmal edemeyiz. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde, medeniyetimiz üzerinde milli ve kültürel bağımsızlığımızı inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu alanda da büyük bir mücadele veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin her döneminde kültürel milli bağımsızlık bakımından büyük bir mücadelenin olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hiç değişmedi. 2 asır evvel ne mücadele veriyorsak, şimdi de aynı mücadeleyi veriyoruz. Kültür alanında da, ekonomi alanında da, teknoloji alanında da. Dolayısıyla bu mücadeleyi çok güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Kendi kültürel gücü üstünde yükselen büyük ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bütün bu faaliyetlerin hepsinin de bu mücadelenin, medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya etme mücadelesinin bir tuğlası, yapı taşı olduğunu ifade etmek isterim."



- "İstanbul, büyük bir kültürü ve medeniyeti temsil eden bir şehir"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de güzel bir Boğaz turunda bir arada olduklarını hatırlatarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul'un güzelliklerini anlamaya çalıştıklarını aktaran Şahin, "İstanbul, büyük bir kültürü ve medeniyeti temsil eden bir şehir. İstanbul'u ve İstanbulluyu öne çıkarmak lazım." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise geminin boğazda yüzen kültür merkezi, nikah sarayı, sosyal tesis olarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, "İstanbullu hemşehrilerimiz denizle buluşsun, Boğaz'ın güzelliğini temaşa etsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Salim Aydın'ın İstanbul Boğazı'ndaki eserleri anlattığı ve müzik dinletisinin sunulduğu tura, Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu kültür, sanat ve üniversite camiasından çok sayıda davetli katıldı.