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Kurtuluş Savaşı şehitleri ile gazileri için mevlit okunacak

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında Millet Camisi'nde Kurtuluş Savaşı şehitleri ile gazileri için mevlit okunacak ve hatim indirilecek.

Kurtuluş Savaşı şehitleri ile gazileri için mevlit okunacak

ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı şehitleri ile gazileri için mevlit okunacak ve hatim indirilecek.

Yarın tüm yurt genelinde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlayacak.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkomutan sıfatıyla saat 11.00’de tebrikleri kabul edecek.

Bu yıl etkinlikler kapsamında, ilk kez ahirete irtihal eden Kurtuluş Savaşı şehitleri ile gazileri için mevlit okunacak ve hatim indirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Camisi'nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirilecek programa şehit ve gazi aileleri de katılacak.

Muhabir: Mümin Altaş

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30 Ağustos Zafer BayramıCumhurbaşkanlığı KülliyesiMillet CamisiTürkiye
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