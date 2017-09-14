Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Kuveyt Başbakanı Sabah Ankara'da

- Sabah, Başbakan Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılandı

Kuveyt Başbakanı Sabah Ankara'da

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Resmi tören, Başbakan Yıldırım ve Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Sabah, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Sabah, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Yıldırım, Sabah'a, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti. Yıldırım ve Sabah, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımKuveyt Başbakanı Şeyh Cabir El-Mübarek El-Hamad Es-Sabah'ı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5