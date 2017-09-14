Kuveyt Başbakanı Sabah Ankara'da

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Resmi tören, Başbakan Yıldırım ve Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Sabah, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Sabah, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Yıldırım, Sabah'a, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti. Yıldırım ve Sabah, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.