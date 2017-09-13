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Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Türkiye'ye gelecek

- Başbakan Yıldırım ile Kuveytli mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Türkiye'ye gelecek Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in resmi temasları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveytli mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda uluslararası belgeler imzalanacak.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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Başbakan Binali YıldırımCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKuveyt Başbakanı Şeyh Cabir El-Mübarek El-Hamed Es-Sabah
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