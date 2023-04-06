Listelerde kadın adaylara seçilecek sırada yer verin çağrısı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER tüm siyasi partileri listelerindeki kadın aday sayısını artırmaya ve onları seçilme şanslarının yüksek olduğu yerlerden aday göstermeye çağırdı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde KAGİDER üyesi 7 kadın girişimci de farklı partilerden milletvekili aday adayı oldu

05 Nisan 2023, İstanbul. Türkiye hızla seçim atmosferine girerken, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER’den önemli bir çağrı geldi. KAGİDER seçimlere katılan siyasi partilerin listelerindeki kadın aday sayısını artırmalarını ve onları seçilme şanslarının yüksek olduğu bölgelerde aday göstermelerini istedi. Türkiye’nin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların enerjisinden ve potansiyelinden yararlanmadıkça sorunlarını çözemeyeceğini vurgulayan KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemiz zor koşullar altında son derece kritik bir seçime doğru ilerliyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER olarak bu dönemde tüm siyasi partilerin ve adayların seçimi nasıl kazanacaklarından daha fazla, seçimden sonra ne yapacaklarını ve ülkeyi sıkıntılardan çıkartıp geleceğe taşıyacak politikaları nasıl hazırlayıp hayata geçireceklerini düşünmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu politikaların merkezinde ülkemizin en dinamik unsurlarının başında gelen ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlemesine en büyük katkıyı yapma potansiyeline sahip olan kadınlar yer almalıdır.”

Erdem şöyle devam etti:

“Ekonomi ve sosyal yaşamın yanında siyaset alanında da kadınların ağırlığının artması ve erkeklerle eşit ağırlıkta temsil edilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle, KAGİDER olarak, tüm siyasi partilere milletvekili aday adaylığına başvuran kadınları iyi değerlendirmeye ve onları mümkün olduğunca seçilebilecekleri bölgelerden aday göstermeye çağırıyoruz. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerindeki kadın sayısı artırılmalı ve bu adaylar seçilebilecek sıralara konulmalıdır. Böylece seçimlerden sonra oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili sayısı artacak ve toplumsal cinsiyet açısından daha dengeli bir tablo ortaya çıkacaktır. Bu seçimler için KAGİDER üyesi 7 arkadaşımız milletvekili aday adayı olarak başvuru yapmıştır. Ülke siyasetinde söz sahibi olmak ve çözüm üretmek üzere aktif siyasete talip olmuşlardır. Bu arkadaşlarımızı da bütün gücümüzle destekleyeceğiz.”

Aday adayı olan KAGİDER üyeleri

Farklı siyasi partilere milletvekili aday adayı olmak üzere başvuran KAGİDER üyesi kadın girişimcilerin isimleri şöyle: Sunay Karamık (AK Parti), Ayla Erdim (CHP ), Beril Özlem Leylek (CHP), Filiz Pehlivan (CHP), Cavidan Demirağ (CHP), Bahar Kayserilioğlu (DEVA) ve Meltem Gürler (DEVA).