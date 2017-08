Maliye Bakanı Ağbal:

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ülkemizin karşılaştığı birçok gerek iç, gerek dış sorunda AK Parti ve MHP'nin son derece milli bir duruşu var. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine kasteden bütün iç ve dış mihraklara karşı, çok açıkça oynanan oyunlara karşı ortak bir duruş var." dedi.

Ağbal, AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, dini bayramların insanların kenetlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kurban Bayramı'nın ülkenin birliği ve beraberliğine hayırlar getirmesini dileyen Ağbal, kesilecek kurbanların ve edilecek duaların da kabul olması temenni etti.

Ağbal, AK Parti'nin hiçbir ayrım gözetmeden herkese hizmet ulaştırdığını vurguladı. Türkiye'nin içte ve dışta çeşitli sorunlarla karşılaştığına işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Ülkemizin karşılaştığı birçok gerek iç, gerek dış sorunda AK Parti ve MHP'nin son derece milli bir duruşu var. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine kasteden bütün iç ve dış mihraklara karşı, çok açıkça oynanan oyunlara karşı ortak bir duruş var. O açıdan bu da bizi sevindiriyor. Burada özelikle sağduyunun siyasette hakim olması, memleketin meselelerine karşı ortak bir tavır geliştirilmesi, ortak istişareler yapılması…"

Ağbal, bu durumun 16 Nisan'da yaşandığına dikkati çekerek "16 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle ortaya koyduğu hedeflerle Sayın Başbakanımız ve MHP'nin çok değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli hep birlikte ne oldu? Güzel bir ortaklık, güzel bir birliktelik, ortak bir anlayışla 16 Nisan gibi Türkiye'yi değiştirecek ve dönüştürecek büyük bir anayasa değişikliğine birlikte imza attık. Bayburt da sizlerin sayesinde Türkiye birincisi oldu. Orada hepinizin emeği, yüreği var." dedi.

İlçede yapılan yatırımlara ilişkin bilgi aktaran Ağbal, şunları söyledi:

"İlçe başkanımız, belediye başkanımız ve bizler, sizlere hizmet vereceğiz. Yeter ki proje yapalım, yeter ki plan yapalım, Aydıntepe'yi büyütelim, geliştirelim. Hep beraber 2019'a giden süreçte kalben şunu istiyorum, Aydıntepe'de eller, yürekler bir olsun. Aydıntepe'nin büyümesi, kalkınması için yüreğimizi bir tutarsak önümüz açık olacaktır. Allah'a şükürler olsun burada büyük bir birliktelik, beraberlik var. Bazen bakıyorum olumlu olmayan, ümitsizlik içeren şeyler konuşuluyor. Ben buraya gelip ilk seçim çalışmaları yaptığım zaman yukarıda bir kampüs vardı, kapalı bir yerdi, 'Burayı meslek yüksekokulu yapacağız' dediğimizde birçok arkadaşımız burada güldü, hatta dediler ki 'Siz bizi kandırıyorsunuz.' 'Yapmayın arkadaşlar, niye kandıralım.’ dedik. YÖK Başkanı'nı buraya getirdik, binayı, kampüsü beğendi şimdi oraya öğrenciler geliyor değil mi? Orayı daha da büyüteceğiz. Biz hep beraber Aydıntepe'de çok güzel işler, çok daha büyük işler yaparız, Aydıntepe'yi büyütürüz ve geliştiririz ama 'Onu da yapamazlar, bunu da yapamazlar...' Allah'ım, ya Rabb'im, artık bunlara itibar etmeyin, bunların bir karşılığı yok."

- "AK Parti olarak her şeye 'olmaz' diyen anlayışla mücadeleyi 15 yıldır yapmıyor muyuz?"

Ağbal, sürekli her şeye 'Olmaz' diyen anlayışa sahip insanlar olduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti olarak her şeye 'Olmaz' diyen anlayışla mücadeleyi 15 yıldır yapmıyor muyuz? Eğer o eski anlayışları olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nden bugün bütün İslam coğrafyasındaki mazlumların, Müslüman milletlerin bir ümidi, beklentisi olabilir miydi? Türkiye bu kadar güçlü olabilir miydi? Türkiye, bugün Suriye'de, Irak'ta olan meselelerde, 'Arkadaş Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız.' diyebilir miydi? Eskiden dış politika böyle miydi? Eskiden bize 'Otur' derdi otururduk, 'Kalk' derdi kalkardık değil mi? Kendi menfaatlerimize mi? Yok, başkalarının menfaatlerine. Şimdi söz söyleyen, sözü dinlenen, sözü her noktada kabul gören bir Türkiye var. Bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Allah ondan razı olsun, uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımız da her zaman der, biz gücümüzü halktan alıyoruz. O açıdan milletiyle barışık bir devlet, milletinden güç alan bir hükümet ve siyaset var. Onu inşallah her yerde hep beraber büyüteceğiz, Aydıntepe'de de büyüteceğiz."

Türkiye'nin önünde çok önemli bir dönem olduğunu ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:

"2019 mahalli idare seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri var. O süreçte hep beraber hareket edeceğiz, daha da büyüyeceğiz ve güçleneceğiz. Türkiye'de içerideki PKK, FETÖ terör örgütü, DHKP-C ve adını saymadığımız birçok terör örgütleri kahru perişan olacak. Dışarıda da etrafımızda oynanan oyunların hepsini Türkiye olarak bozacağız.

İnşallah bir defa daha herkes görecek ki Türkiye olmadan hiç kimse bu bölgede bir hesap da yapamaz, bir oyun da kuramaz. Herkes bunu böyle bilecek. Bunlar sizin sayenizde oluyor. Siz bize güç, destek verdiğiniz takdirde evelallah kim olursa olsun, ister onun uşağı olsun, ister bunun uşağı olsun, bırak uşaklarını onların efendilerinin de üstesinden gelmeyi bu millet bilir."

İlçe merkezinde esnafı dolaşarak bayramlarını kutlayan Ağbal, daha sonra merkeze bağlı Arpalı beldesinde parti teşkilatını ziyaret etti.

Ağbal'a esnaf ziyaretlerinde Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililer eşlik etti.