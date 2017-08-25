MEB'in 81 bin öğretmene ihtiyacı var

TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, resmi eğitim kurumlarında 912 bin 250 öğretmen bulunduğunu, ihtiyaç duyulan net öğretmen sayısının ise 81 bin 1 olduğu bildirdi.

Bakan Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt verdi.

2017 yılı Ağustos ayı MEBBİS verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında 912 bin 250 görevli öğretmen bulunduğu, ihtiyaç duyulan net öğretmen sayısı ise 81 bin 1 olduğunu ifade eden Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılında resmi ve özel okulların 1'inci sınıfına 1 milyon 234 bin 999 öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtti.

Yılmaz, "Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015"teki Güvenlik ve Acil Durum Standartları başlığı altında, yapı malzemelerinin seçimi, merdiven, korkuluk, parapet, bahçe parmaklıkları gibi detayların güvenlik kriterleri, pencere kot ve açılımları, doğramalara ait camlar, dolaplar, çerçeveler, tahtaların sabitlenmeleri, kimyasal malzeme dolaplarının durumları, prizlerin korumalı hale getirilmesi, kabloların kanal ya da duvarda muhafaza ve dış güvenliğe ait tedbir maddeleri bulunduğu aktardı.

Bakanlığa bağlı eğitim yapılarında deprem tahkik ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, 2007'de yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre, eğitim yapılarının deprem tahkik çalışmalarının Bakanlık koordinesinde danışmanlık hizmet alımıyla belirlenen müşavir firmalarca ve protokol imzalanan üniversitelerce yapıldığını belirten Yılmaz, deprem tahkik çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, can ve mal güvenliğine karşı yüksek risk oluşturan eğitim yapılarının yıkım kararı ivedilikle alınarak kısa sürede yenilenmesinin sağlandığı kaydetti.

Güçlendirilmesi teknik ve ekonomik açıdan uygun görülen eğitim yapılarının ise güçlendirme projelerinin müşavir firmalar ve üniversiteler tarafından hazırlandığını ve Bakanlıkça onaylanmasına müteakip bu yapıların bütçe imkanları çerçevesince güçlendirme çalışmaları kapsamına alınarak afet risklerine karşı güvenli hale getirildiğinin altını çizen Yılmaz, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasında yürütülecek tüm okul sağlığı hizmetlerine yönelik çalışmaların; 29 Eylül 2006'da imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülmekteyken 17 Mayıs 2016'ten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeniden imzalanarak yürürlüğe giren protokol çerçevesinde yapıldığı bildirdi.

Bu protokol kapsamında, öğrencilerin okula kayıt muayenesi ve periyodik muayenelerinin aile hekimlerince yapıldığını ve tedbirlerin alındığını bildiren Yılmaz, Beyaz Bayrak Projesi ile Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiği aktardı.

- "6 milyon 45 bin 384 öğrenciye diyabet ve obezite eğitimi verildi"

Beslenme Dostu Okul Programı ile Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında okul sağlığının geliştirilmesi, öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesinin hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Okulda Diyabet Eğitim Programı ile Bakanlığımıza bağlı okullarda, 'Türkiye Diyabet Kontrol Programı' ve 'Türkiye Obezite Kontrol Programı' kapsamında çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okulda bakımı konularında eğitim ve farkındalığın sağlanması, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması faaliyetleri yoluyla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında diyabet ve obezite konularında 6 milyon 45 bin 384 öğrenciye, 425 bin 780 öğretmene, 52 bin 900 kantin çalışanına, 56 bin 581 servis şoförüne, 80 bin 153 veliye, 6 bin 145 diğer personele toplam 6 milyon 666 bin 943 kişiye farkındalık eğitimi verilmiştir."

Sağlıkla İlgili Fiziksel Aktivite Karnesi ile öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi dersi müfredatında fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek ve etkin, sağlıklı bir yaşam tarzı sağlayan bireysel farkındalık için öğrencinin bilgi, beceri ve tutumunu geliştirmenin hedeflendiğine işaret eden Yılmaz, Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları ile okul ve kurumların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerin taşıması gereken sağlık ve hijyen şartlarıyla öğrencilerin; sağlıklarının korunabilmesi, sağlıklı beslenme bilinçlerinin güçlendirilmesi, olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ile şişmanlığı önlemek amacıyla 10 Mart 2016'da "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelge"nin yayımlandığını anımsattı.

- Valiliklere "kayıt" talimatı

Yılmaz, "Öğrencilerin okullara yeni kayıt işlemleri sırasında katkı payı gibi ücret adı altında talepte bulunulamayacağı yönünde Bakanlığımızca gerekli emir ve talimatlar valiliklere iletilmiştir. Bunun aksi yönünde hareket eden idareciler hakkında ise gerekli yaptırımların uygulanması sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

MEB tarafından bugüne kadar 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar dağıtımı yapıldığını aktaran Yılmaz, dağıtım yapılmamış sınıflar ve okullar için ise ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.







