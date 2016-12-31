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Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu

- Güven Hastanesi: -"Ameliyat sonrasında süreç normal seyretmiş ve ek bir sağlık sorunu yaşanmamıştır"

Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyatı sonrasında sürecin normal seyrettiği ve ek bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.

Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, Kahraman'ın dün yapılan ameliyat sonrasında geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdiği kaydedilerek, "Süreç normal seyretmiş ve ek bir sağlık sorunu yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

"Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulan Kahraman, dün yaklaşık 5 saat süren bir operasyon geçirmişti.

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