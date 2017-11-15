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Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait 24 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait 24 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir."

Gelen dokunulmazlık dosyaları arasında, HDP'li Bilgen ve Yiğitalp'in 2'şer fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 24 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 285 oldu.

Muhabir: Coşkun Ergül


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