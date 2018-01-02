Meclis'te 2017 yılının basın toplantısı şampiyonu CHP

TBMM (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM'de 2017 yılının basın toplantısı şampiyonu 418 toplantı sayısıyla CHP'li milletvekilleri oldu.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, yoğun bir yılı geride bıraktı. Genel Kurul ya da komisyon çalışmaları dışında da seslerini duyurmak isteyen milletvekilleri sık sık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, CHP, gündeme ilişkin 418 toplantı düzenleyerek en fazla açıklama yapan parti oldu. CHP'yi 118 toplantı ile HDP, 82 toplantı ile AK Parti takip etti. MHP'den ise 38 basın toplantısı düzenlendi.

Geçen yılın Ekim ayında Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin milletvekilleri de Kasım ile Aralık aylarında 15 kez basın karşısına çıktı. Bağımsız milletvekillerince düzenlenen toplantı sayısı ise 29 oldu.

En fazla basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri arasında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu yer aldı.

Meclis'te en fazla grup toplantısı yapan partiler de CHP ile HDP oldu. Anamuhalefet partisi ile HDP yıl içerisinde 25 defa partilerinin grubunu topladı. İktidar partisi 23, MHP ise 21 kez grup toplantısı gerçekleştirdi.







