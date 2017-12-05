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Meclisteki ihtisas komisyonlarında seçim yapıldı

Meclisteki İhtisas komisyonlarında yapılan seçimde, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Başkanlık Divanlarında AK Parti'li üyelerin yanı sıra muhalefet milletvekilleri de yer aldı.

Meclisteki ihtisas komisyonlarında seçim yapıldı

TBMM (AA) - Coşkun Ergül - Meclis'teki ihtisas komisyonlarında Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Komisyonların 7'sinin başkanı değişirken, 11'inin başkanı yeniden seçildi.

Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, KİT Komisyonu Başkanlığına AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk yeniden seçildi.

Bazı komisyonlarının başkanları ise değişti.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar oldu.

Geçen hafta seçilenler

Bazı ihtisas komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimleri ise geçen hafta yapıldı.

Buna göre; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AB Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç yeniden seçildi.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun yeni başkanı AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun yeni başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun yeni başkanı da AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar oldu.

Başkanlık Divanında muhalefetin de yer aldığı komisyonlar

Bazı komisyonların Başkanlık divanlarında, AK Parti'li üyelerin yanı sıra muhalefetten milletvekilleri de yer aldı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun iki başkanvekilinden biri AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, diğeri de CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer oldu. Komisyon sözcülüğüne AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Katip üyeliğe de HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir seçildi.

AB Uyum Komisyonunun iki başkanvekili AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ile CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan oldu. Komisyon sözcülüğüne AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Katip üyeliğe ise HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanvekilliklerine AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan seçilirken; Katip üye HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, sözcü ise AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta oldu.

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