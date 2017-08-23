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Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin imzalanması

- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - "Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye'de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı. Enflasyonun altında kalan her artış, memuru daha da fakirleştirmektedir"

Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin imzalanması

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019'da yapılacak zam konusunda, "Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye'de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı. Enflasyonun altında kalan her artış memuru daha da fakirleştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın bugün Kızılcahamam'da başladığı belirtilerek, Karamollaoğlu başkanlığındaki kampta güncel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Kampın açılışında konuşan Karamollaoğlu, 2018'in ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3,5 olarak açıklanan memur maaş artışlarının yetersiz olduğunu savundu.

Memur ve memur emeklilerinin bu artışın çok daha fazlasını hakettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye'de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı. Enflasyonun altında kalan her artış, memuru daha da fakirleştirmektedir. Maalesef memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir. Güncel ifadesiyle söylemek gerekirse racon memura kesilmiştir." ifadesini kullandı.

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