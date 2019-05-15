Merkel'den Aydın Doğan'a özel teşekkür

Göçmen kökenli gençlere burs imkânı sunan ve uyum çalışmaları yürüten Alman Uyum Vakfı, Almanya Anayasası’nın 70'inci yılı dolayısıyla başkent Berlin'de bir tören düzenledi. Törende bir konuşma yapan Başbakan Angela Merkel, Almanya Anayasası’nın insan, cinsiyet, dil, din ayrımı yapmadan herkese eşit hak ve şanslar sunduğunu vurguladı.



Aydın Doğan’a özel teşekkür



Göçün Almanya'yı değiştirdiğine vurgu yapan Merkel ve Alman Uyum Vakfı'nın Başkanı eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Uyum Vakfı'nın kuratoryum ve kurucu üyesi Aydın Doğan'a desteği ve bugüne kadar ki katkılarından dolayı özel teşekkür ettiler. Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan ise “Almanya’da yabancı kökenlilerin topluma uyumuna yardımcı olan, kurucuları arasında ve halen kuratoryum üyesi olduğum Uyum Vakfı’nın çalışmalarını çok önemli ve yararlı buluyorum. Vakfa desteğe her zaman hazırım” dedi. Doğan, bir süre önce annesini kaybeden Merkel’e başsağlığı diledi. Merkel, “Aydın Doğan’ı gördüğüne çok sevindiğini” belirterek, himayesi altındaki vakfa verdiği destek için teşekkür etti.



‘Anayasal hakları korumak hepimizin sorumluluğu’



Merkel konuşmasında şunları söyledi: “Bu anayasanın 3'üncü maddesi ‘Tüm insanlar yasa önünde eşittir. Kadın erkek eşittir’ diyor. Birbirimizden ne kadar farklı olursak olalım, genç yaşlı, kadın erkek, köylü kentli, göçmen veya değil, bu anayasanın değerleri ve hakları herkes için geçerli. Anayasanın bu değerleri hepimizi bağlıyor. Bu değer ve hakları korumak hepimizin ödevi ve sorumluluğu. Bu sorumluluk özellikle ırkçılık ve antisemitizme, kin ve şiddete karşı hukuk devletinin tüm imkânlarıyla birlikte durmamızı gerektiriyor.”



İster Max İster Muhammed…



“İnsan onuru pazarlık konusu yapılamaz” diyen Merkel sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasamız toplumumuzun bir arada yaşamasının çerçevesini çiziyor.Adı ister Anna olsun ister Beyona, ister Max olsun ister Muhammed, herkes meslek eğitiminde, okulda, iş veya toplumsal yaşamda eşit şans adaletine güvenebilmeli. Biliyorum, göçmen kökenliler sık sık eşit niteliklere sahip olmalarına rağmen eşit şansa sahip olmadıkları hissini taşıyor. Bunu kabul edemeyiz. Hiçbir şey doğal değil, ne barış ne özgürlük, ne güvenlik ne hak eşitliği. Bu değerlerin her seferinde yeniden savunulması gerekiyor.”



Uyum Vakfı Başkanı Christian Wulff da Almanya Anayasası’nın inancı, dini ve siyasi görüşleri nedeniyle kimsenin mağdur edilemeyeceği maddesine vurgu yaptı. Tören aynı zamanda Türklerin de Almanya'nın bir parçası olduğunu gösterdi. Vakfın Genel Müdürü Gonca Türkeli Dehnert, anayasanın 70'inci yılı vesilesiyle burs alan göçmen kökenli gençlerle “İyi bir temelde yaşıyorum” başlıklı bir kampanya yaptıklarını söyledi. Törene ev sahipliği yapan Allianz Kültür Vakfı Genel Müdürü Esra Küçük, Alman toplumunun çeşitliliğini vurguladı.



Törende ilk kez Alman Uyum Vakfı, ailesini Nazi Toplama Kampları'nda kaybeden ve yaşadıklarını kitaba döken soykırım tanığı Margot Friedlaender'e Talisman ödülü verdi. Başbakan Merkel, Margot Friedlaender'in kitabındaki “Yahudi, Hıristiyan ya da Arap kanı yok. İnsan kanı var. Biz hepimiz insanız” sözlerinden alıntı yaparak “İnsanın insana neler yapabileceğini hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.