MHP Antalya Milletvekili Yurdakul:

TBMM (AA) - MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, "Yaklaşık 350 bin atanamayan sağlıkçı genç var. Bu gençlerin, 2017 yılında yeni yapılacak şehir hastanelerine, yaşam merkezlerine, aile sağlık merkezlerine, atamalarını yapalım. Atanamayan öğretmenler de olduğu gibi bu gençler içerisinden de tarafsız ve adil olarak atama yapalım." dedi.

Yurdakul, Mecliste düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Sağlık personelinin büyük fedakarlıklar içerisinde hizmet verdiğini ancak başta özlük hakları olmak üzere birçok da sorunları bulunduğunu ifade eden Yurdakul, sağlık personelinin maaşlarının, emekli ikramiyelerinin iyileştirilmesini, çalışırken aldıkları döner sermayenin emekliliklerine de yansıtılması gerektiğini öne sürdü.

MHP olarak sağlık çalışanlarının başta özlük hakları olmak üzere karşılaştıkları sorunların giderilmesi için kanun teklifi verdiklerini anımsatan Yurdakul, sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde hayata geçirilen performans sistemini de eleştirdi.

Performans sisteminin sağlık alanında iş barışını bozduğunu, sağlık personelini para metası haline getirdiğini ileri süren Yurdakul, performans sisteminden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Yurdakul, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesini de önemsediklerini vurgulayarak, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının her geçen gün arttığını, iktidarın da söylemleriyle sağlık çalışanlarını hedef gösterdiğini iddia etti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a çağrıda bulunan Yurdakul, sağlıkta şiddeti engelleyecek yasal düzenlemenin bir an önce Meclise getirilmesini istedi.

Ataması yapılmayan sağlıkçıların da atanması için gerekli görüşmelerde bulunduklarını, hastanelerdeki taşeron çalışanların kadroya alınması için teklifte bulunduklarını anlatan Yurdakul, "Yaklaşık 350 bin atanamayan sağlıkçı genç var. Bu gençlerin, 2017 yılında yeni yapılacak şehir hastanelerine, yaşam merkezlerine, aile sağlık merkezlerine, atamalarını yapalım. Atanamayan öğretmenler de olduğu gibi bu gençler içerisinden de tarafsız ve adil olarak atama yapalım." dedi.

Yurdakul, sağlıktaki problemlerin aşılması için önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, performans sisteminden vazgeçilmesi, hesap verebilir sağlık kurumları oluşturulması ve sağlık alanındaki eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi.