BURSA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Biz hangi seçime girdiysek öncesinde bazı çevreler, kasıtlı olarak MHP'yi barajın altında bırakma hevesiyle konuyu gündeme taşıyıp böyle bir algı operasyonu yapıyorlardı. Biz bunların hepsini yıka yıka geldik. Bugün de çok şükür asla bir baraj kaygımız ve korkumuz yoktur." dedi.

Durmaz, İznik DSİ Tesisleri'nde, MHP Bursa Teşkilatları Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'deki istifaların sorulması üzerine Durmaz, "Bir başka siyasi partinin önümüzdeki seçimlere hazırlık mahiyetinde yaptığı iç değerlendirmelerinin sonucunda, birtakım görevden almalar ya da adına 'metal yorgunluğu' dedikleri değişiklikler bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizim başka bir partinin iç işlerine karışmama konusunda, sayın genel başkanımızın koyduğu bir prensibimiz var. Başkalarının da bizim işimize karışmalarını çok doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmaz, seçim barajına da değinerek, "Biz hangi seçime girdiysek öncesinde bazı çevreler, kasıtlı olarak MHP'yi barajın altında bırakma hevesiyle konuyu gündeme taşıyıp böyle bir algı operasyonu yapıyorlardı. Biz, bunların hepsini yıka yıka geldik. Bugün de çok şükür asla bir baraj kaygımız ve korkumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Baraj konusunun tartışılması gerektiğini vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:

"Kaldı ki bizim dışımızdaki bütün partiler, barajın düşürülmesinde ittifak halinde. Onlar söylediğinde herhangi bir şey sormayan art niyetli birtakım çevreler, sayın genel başkanımız ifade ettiğinde bunu 'MHP'nin baraj sorunu mu var?' şeklinde bir algı operasyonuna çevirmek istemişlerdir. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Zaten her seçimden önce bize bu söyleniyordu, biz de her seçimde onları mahcup ediyorduk. Bu sefer de ziyadesiyle mahcup edeceğiz."

- "Kabul edilebilecek bir olay değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ise NATO tatbikatındaki Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı skandalına değindi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Türkiye uzun süredir NATO'nun siyasi ve askeri kanadında yer almış, NATO'ya eldeki bütün ekonomik imkanlarıyla katkı sunan bir ülke. Norveç'teki plan tatbikatın Türkiye tarafından kabul edilebilir olması, mümkün değildir. Öte yandan yapılan ilk soruşturmalarda da bu plan tatbikatında, bu istenmeyen ve menfur olayla ilgili olarak irade koyan iki askeri görevlinin görevine son verildiği de belirtilmektedir. Bütün bunlar Türkiye açısından milli değerlerimize hep birlikte sahip çıkmamız gereken unsurlara bir hakaret olarak görülmektedir. MHP olarak uzun dönemde değerlendirmeler ile bu fikrimizi belirtiriz. İleride ne tür tavır alınacak ona bakarız ama şu anda gelen bilgiler çerçevesinde, kabul edilebilecek bir olay değil. Böyle uyduruktan bir özür beyanını veya Norveçlilerin söylediği gibi iki askeri personelin ordudan çıkarılması gibi unsurlar, yeterli ve tatminkar bir tedbir değil."

- "Büyük kurultayla ilgili çok ciddi bir hazırlık içindeyiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da parti olarak 3 önemli siyasi olaya hazırlandıklarını söyledi.

Bunlardan birincisinin 18 Mart 2018'de gerçekleştirilecek kurultay olduğuna işaret eden Ataman, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili il kongreleri büyük ölçüde tamamlandı. Bu ay sonuna kadar kalan 3-4 ilin kongresi yapılacak. Büyük kurultayla ilgili çok ciddi bir hazırlık içindeyiz. MHP'ye yakışan bir güzellikte yerine getirmek adına şimdiden çalışmalara başladık. İkincisi Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimleri. Üçüncü ise cumhurbaşkanlığı ile eş zamanlı yapılacak 2019'daki milletvekili seçimleri. Bu 3 önemli konuyla ilgili ciddi çalışma içindeyiz."

Büyükataman, MHP'nin tecrübeleriyle yerel seçimlerden hayırlı sonuçlar alacağına inandığını, 2019'un MHP için çok önemli ve farklı olacağını sözlerine ekledi.