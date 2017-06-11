MHP Denizli İl Başkanlığı Kongresi

DENİZLİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Bir ayakları Pensilvanya'da olanlar, sırtlarını da PKK'ya dayayanlarla birlikte büyük sıkıntılara girdiler." dedi.

MHP Denizli İl Başkanlığının bir düğün salonunda düzenlenen 12. olağan kongresine katılan Ayhan, dünyada, bölgede ve çevrede güç dinamiklerinin değiştiğini, birtakım problemlerin ortaya çıktığını söyledi.

Ayhan, sınırın hemen altında Türkiye'yi çok yakından ilgilendirebilecek vahim gelişmelerin olduğunu belirterek bölgede uygulanan politikalar nedeniyle terör örgütlerinin Türkiye'nin yakınına getirildiğini vurguladı.

Yakın gelecekte bölgede çok büyük sıkıntıların meydana gelebileceğine yönelik işaretlerin olduğunu savunan Ayhan, Türkiye'nin de bu gelişmelere paralel olarak şekillendirilmek istendiğini kaydetti.

Ayhan, bu şekillendirme işleminin siyasi partilerden başladığını savunarak "Özellikle CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluş sürecinde dizaynın emarelerini görmeye başladık. MHP'ye yapılan operasyonda fevkalade önemli şekilde gördük. Diğer taraftan henüz daha 6 aylık başbakan ve parti genel başkanıyken siyaseti bırakma tercihinin oluştuğunu Sayın Ahmet Davutoğlu'na baktığımızda AK Parti'de birtakım gelişmelerin olduğunu görüyoruz." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin, adliyesi, güvenliği, dışişleri ve kurumsal yapıyı yeniden yapılandırıp yenilemesinin biraz daha zaman alacağını belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Referandumda 'evet' çıktıktan sonra şunu gördük ki birçok insan başkan ve yardımcılığı konusunda birtakım söz arayışlarına girdi. Bir ayakları Pensilvanya'da olanlar, sırtlarını da PKK'ya dayayanlarla birlikte büyük sıkıntılara girdiler. Bunlar hali harap vaziyetteler. Şimdi problem şu. Türkiye'de birileri senaryoda bir şey olacağım diyor. Ama senaryo ortadan kalktı. Ona yeni bir hedef koymak lazım."

Ayhan, MHP olarak uzlaşma arayan bir siyasi parti olduklarını belirterek "Ülkenin geleceği için de bunu her zaman dikkate aldık." dedi.

Bazı AK Partililer ile Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in de izlediği kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Cafer Birtürk 501 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi.



