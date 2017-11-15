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MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Yüce Meclisimizin başkanlık seçimlerinde aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Yüce Meclisimizin başkanlık seçimlerinde aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Adan, partisi tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dün adaylık başvurusu yaptığını anımsatarak, bu kararın kendisini son derece onurlandırdığını belirtti.

Celal Adan, "Bu onurun esasen iki kaynağı vardır. Bunlardan birincisi, Millet Meclisi'nin ifade ettiği değer ve tarihi misyonudur. Bizim Meclisimiz, sıradan bir parlamento değildir. TBMM, milli iradenin tecelligahı olduğu gibi milli mücadelenin de karargahıdır." ifadesini kullandı.

Düşman orduları Anadolu'ya ayak bastığında, namus kavgasının ve hürriyet mücadelesinin rotasının Meclis çatısı altında çizildiğini anımsatan Adan, o kanlı savaşların ve şanlı zaferlerin ardından "gazi" unvanı ile onurlandıran Meclis'in, bu taltifi hak ettiğini, 15 Temmuz gecesi bir kez daha ispatladığını vurguladı.

Memleketi teslim almaya çalışan katil şebekesinin bombardımanlarına karşı Meclis'in susmadığını, Türkiye'nin kalbinin çarpmaya devam ettiğini kaydeden Adan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi milletimizin Gazi Meclisi, kökleri Türk devlet felsefesinin en derinlerine kadar uzanan bir çınarın bugünlere uzanan dalıdır. Bu kıymetli yapının başkanlığına aday olma imkanı, bizim gözümüzde siyasi bir makama değil kutlu bir emanetin muhafazasına talip olmak demektir. Bu yüzden de 21, 24, 25 ve 26. dönem milletvekili sıfatıyla bir parçası olmaktan gurur duyduğum yüce Meclisimizin başkanlık seçimlerinde aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir."

MHP'nin adayı olmasının göğsünü kabarttığını, partisinin Türkiye'nin en köklü siyasal hareketinin politik temsilcisi, Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesi, Türk milletinin 50 yıllık hatırası ve binlerce yıllık hafızası olduğunu belirten Adan, şu görüşlerini paylaştı:

"MHP aradan geçen 50 yılda, sahip olduğu çakıl taşı için bile canıyla bedel ödeyen mücadele insanlarının omuzlarında yükselmiştir. Şehitlerin kanı, yetimlerin gözyaşı ve ülküdaşlarımızın alın teri ile hamuru yoğrulan MHP'nin temsilini sağlamak, hangi platformda olursa olsun mutluluk vericidir. Hem milletin partisini hem de milletin Meclisi'ni temsil etme imkanını bana sunan, başta sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Varılan kararın memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan dilerim."

Muhabir: Esin Işık

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