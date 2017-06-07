MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, Ağrı'da

AĞRI (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "FETÖ, PKK işbirliği sonucu ortaya çıkmış olan kalkışma, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli genel başkanının o akşam herkesin kaybolduğu bir dönemde '3 hilalli bayrağın altında demokrasinin ve devletin yanındayım, meşru iktidarın yanındayım' ifadesi sokaklarda büyük heyecan yaratmıştır. Milletimiz tankların altından çıkarak demokrasisini, devletini korumuştur." dedi.

Celal Adan, MHP Ağrı İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ağrı'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, son dönemlerde milletin, birliğine, kardeşliğine kurşun sıkan alçak terör örgütüne karşı Ağrı'nın büyük bir direnç gösterdiğini bildiklerini söyledi.

Terörle mücadele konusunda devletin yanında olduklarını belirten Adan, "Mübarek ramazan ayı olmasına rağmen kan dökülmeye devam ediliyor. Kato'yu bölücülere zindan eden askerlerimiz, bir helikopter kazası sonucu şehit verdik. Sabah basını takip ederken yine belli bölgelerde şehitlerimiz var. Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin bozulmayacağının garantisi Ağrı'dır. Ağrı Ermenilere, Ruslara teslim olmamıştır. Ağrı'da her zaman ezanı hür, bayrağı hür Türk mücadelesi birinci öncelik kazanmıştır." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinen Adan, "15 Temmuz gibi bir alçak olayla da karşılaştık. 15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün yaptıkları bizim tarihimizde örneği rastlanmamış çok kahpece bir olaydır. Askerin askeri vurduğu, polisin askeri vurduğu, askerin meclisi bombaladığı, Genelkurmay Başkanının esir alındığı tutuklandığı bir dönem tarihimizde görülmemiştir." ifadesini kullandı.

Devleti çökertmek için FETÖ ve PKK'nın işbirliği yaptığını vurgulayan Adan, şöyle devam etti:

"Irak'ta güçlü bir devlet olsaydı Irak böyle olur muydu? Suriye'de güçlü bir devlet olsaydı Suriye böyle olur muydu? FETÖ, PKK işbirliği sonucu ortaya çıkmış olan kalkışma, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli genel başkanının o akşam herkesin kaybolduğu bir dönemde '3 hilalli bayrağın altında demokrasinin ve devletin yanındayım meşru iktidarın yanındayım' ifadesi sokaklarda büyük heyecan yaratmıştır. Milletimiz tankların altından çıkarak demokrasisini, devletini korumuştur. Ağrı da o dönem büyük görev yapmıştır. Dolayısıyla biz bu zor coğrafyada her türlü alçaklığa karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ancak bu alçakça, Türk milletinin birliğine yapılan saldırıları durdurabiliriz. Ama dünden bugüne baktığımızda Ağrı'da bugün birlik, beraberlik ve ay yıldızlı bayrak altında onurlu yaşayan bir Ağrı gerçeği ile karşı karşıyayız. İnanıyorum ki ay yıldızlı bayrağın altından başka onurlu yaşanacak yer yoktur. Dolayısıyla Ağrılıların verdiği mücadele, Türk devletinin bugün durduğu yer bölücülerin döktükleri kanda boğulacağından hiçbir endişemiz yoktur."

Adan, daha sonra Ağrı Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ağrı'da devlet ile milletin bütünleştiğini dile getiren Adan, "Bu toprakların çocuğu olarak Ağrı'da gördüğüm en önemli şey burada devlet ile millet barışmış. Vatandaşlarımızın hepsi çok onurlu güven içerisinde. Bana yansımaları böyle oldu. Birkaç yıl evvel geldiğimde sokaklarda büyük bir tedirginlik vardı. Hatta sokağa çıkmamamız konusunda bizi uyarmışlardı. Şimdi herkes bizi dükkanına davet etti, görüşmek istedi. Devletin güçlü olduğu yerde PKK'nın terör örgütlerinin ne kadar çaresiz, biçare olduklarını gördük. Ağrı, Türkiye'nin çimentosu olmuş. Dün de öyleydi ama bir dönem tedirginlikler yaşadı. İnsanların mahkemeye çekildiği, sorgulandığı bir dönemin bittiğini görüyoruz." diye konuştu.

Vali Işın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adan'a teşekkür etti.