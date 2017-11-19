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MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal:

- "Bu mücadele devam ettiği sürece biz de hükümetimize, silahlı kuvvetlerimize destek olmaya devam edeceğiz" - "(NATO tatbikatındaki Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı skandalı) Bunlara planlanmış bir sürecin aşama aşama bazı uygulamaları diye bakmak lazım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal:

YALOVA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Bu mücadele devam ettiği sürece biz de hükümetimize, silahlı kuvvetlerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Günal, dün vefat eden dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili değerlendirmede bulunan Günal, "Bunlar bugünün meselesi değil. Sadece bir tatbikatta yanlışlıkla yapılmış bir hata sonucu ortaya çıkmış bir şey değil. Bu planları, bu haritaları çok uzun süredir çok değişik bir şekillerde, hatta ABD ordusunun yayınında bile kaç defa yayınladılar. Bunlara planlanmış bir sürecin aşama aşama bazı uygulamaları diye bakmak lazım. O nedenle en üst düzeyde kınadık." ifadesini kullandı.

Günal, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tabi burada 'Ne yapmaya çalışıyorlar?' diye konuşmanın anlamı yok. Onlar bir şekilde Türkiye'yi dahil ederek kendi planlarına alet etmek ve birtakım sıkıştırmalar yoluyla bazı tavizler elde etmeye çalışıyorlar. Irak'ta, Suriye'de yaşadığımız neyse, bugün Ortadoğu'nun diğer ülkelerinde yaşananlar neyse aslında NATO'nun yaptığı da budur."

- "Ülkemizin çıkarları her şeyin önündedir"

Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun içinde yer aldığını aktaran Günal, "Bunların samimiyetsizliğini sadece NATO meselesinde değil Kuzey Irak'ta, şimdi Suriye'de PYD-YPG'yi baş aktör, müttefik olarak ilan edip yıllardır beraber oldukları Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışmalarını da zaten anlamak mümkün değil." dedi.

Günal, bu süreçte hükümeti desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz de MHP olarak her zaman diyoruz ki önce ülkem ve milletim sonra partim sonra ben. Bu ne demek? Ülkemizin çıkarları her şeyin önündedir. Bizim desteğimiz dış politika ve terörle mücadele konusunda kayıtsız şartsız devam ediyor. Bu mücadele devam ettiği sürece biz de hükümetimize, silahlı kuvvetlerimize destek olmaya devam edeceğiz. 2 bin 500 yıllık kadim devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir kabile ve aşiret devleti değil. Bir tane aileyi öyle getirdik, koyduk filan gibi Arap devletlerindeki küçük darbelerle değiştirdikleri gibi burada operasyon yapmaları mümkün değil. Köklü, yıllardır içimize fitneledikleri, yerleştirdikleri FETÖ aracılığıyla bile Türk milletinin basireti sayesinde bunu gerçekleştiremediler. Bu harekete kalkışanlar PKK terör örgütü, FETÖ ve DEAŞ olsun bizim için hepsi taşerondur. Hepsi terör örgütüdür. Bunlardan temizlik yapılıncaya kadar da bizim devlete desteğimiz devam eder. O nedenle bu konularda birtakım çalışmalar devam ediyor."

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet GünalYalova
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